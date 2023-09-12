Эффективность в деталях: разбираем кейсы построения сетевых инфраструктур от Extreme Networks

Современные корпоративные сети должны быть достаточно гибкими и продуктивными, чтобы не ограничивать развитие компании, а способствовать ему — это основополагающая идея компании Extreme Networks, которая находит воплощение в каждом их решении. Разработчик стремится помогать клиентам из любого сектора экономики и любого масштаба достигать целей любого уровня сложности.

В статье я расскажу, как эти идеи работают за пределами маркетинговых брошюр и действительно ли продукты Extreme Networks помогают достичь абсолютно всем заказчикам заявленного уровня гибкости и производительности. Для этого кратко разберу 4 кейса внедрения решений вендора для клиентов из Европы и США в сферах ритейла, автомобильной промышленности, спорта и муниципального управления.

Кейс первый: масштабирование в быстрорастущем ритейле

Заказчик: Savers — крупнейшая сеть комиссионных магазинов в Северной Америке. Компания создавалась как секонд-хенд, а со временем превратилась в сеть магазинов винтажной одежды с более чем 300 розничными точками в США, Канаде и Австралии.

Контекст: Рост Savers привел к необходимости обновления и модернизации сетевой инфраструктуры и подчеркнул необходимость перехода на использование беспроводных Wi-Fi-сетей в магазинах. Кроме того, важна была простота в управлении сетью, ведь несмотря на то, что в ІТ-департаменте магазина работает 60 человек, сетевых специалистов только 4. Нужно было простое в управлении и развертывании решение, которое бы позволило создать и поддерживать высокопроизводительную беспроводную сеть для улучшения внутренних процессов и клиентского опыта.

Использованные решения: ExtremeCloud™ IQ on AWS, ExtremeWireless™, ExtremeSwitching™.

Результаты:

Улучшено работу системы управления запасами. Savers не закупает товары партиями, а закупает их у всех желающих через благотворительные организации и фонды. Таким образом, им нужна высокая производительность и стабильность системы управления запасами, чего и достигли благодаря внедрению решений Extreme Networks. Собственное ПО для управления запасами работает теперь через беспроводную сеть, что дает необходимую гибкость для всех магазинов и поставщиков.

Savers не закупает товары партиями, а закупает их у всех желающих через благотворительные организации и фонды. Таким образом, им нужна высокая производительность и стабильность системы управления запасами, чего и достигли благодаря внедрению решений Extreme Networks. Собственное ПО для управления запасами работает теперь через беспроводную сеть, что дает необходимую гибкость для всех магазинов и поставщиков. Существенно оптимизированы корпоративные процессы, включая улучшенную гостевую сеть для посетителей в главном офисе.

включая улучшенную гостевую сеть для посетителей в главном офисе. Обновлена беспроводная инфраструктура, что позволило применить Bluetooth для получения данных и инсайтов о работе магазина. Это помогло в управлении магазином и принятии стратегических решений.

что позволило применить Bluetooth для получения данных и инсайтов о работе магазина. Это помогло в управлении магазином и принятии стратегических решений. Удаленное управление сетью и использование инструментов планирования радиочастот стало возможным благодаря гибкости, которую предоставил ExtremeCloud IQ на AWS.

стало возможным благодаря гибкости, которую предоставил ExtremeCloud IQ на AWS. Лучшее управление сетью позволило обеспечить более безопасную сетевую инфраструктуру в корпоративных офисах. Корпоративные офисы настроены с двумя отдельными SSID с VLAN для сегментации корпоративных и BYOD устройств. То есть, в торговых точках сеть настроена с одним SSID для операционных и производственных устройств, а другим -— для корпоративных пользователей и их личных устройств, создавая зеркальный корпоративный опыт для посетителей.

Кейс второй: улучшение пользовательского опыта на стадионе

Заказчик: Стадион Маклейн Бейлорского университета в США. Это полноценный спортивный объект, который вмещает более 45000 зрителей номинально, а рекордная посещаемость зашла за отметку в 50 тысяч.

Контекст: Бейлорский университет стремился предоставить исключительный опыт своим фанатам во время посещения игр на домашнем футбольном стадионе Маклейн. Это включало установку надежной и безопасной беспроводной сети высокой плотности, обеспечение доступа к контенту в реальном времени через приложение, а также создание видимости и контроля пользователей, устройств и приложений в сети.

Использованные решения: ExtremeWireless для улучшения подключения и обеспечение общего положительного опыта для фанатов.

Результаты:

Скоростной Wi-Fi для всех фанатов. Бейлор считает, что посетители воспринимают возможность подключения к мощной Wi-Fi-сети как норму, а не как нечто особенное. Именно поэтому и отсутствие такой возможности воспринимается как минус. Поэтому скоростная сеть является ответом на современную мобильную культуру и не препятствует фанатам делиться впечатлениями онлайн прямо на стадионе.

Бейлор считает, что посетители воспринимают возможность подключения к мощной Wi-Fi-сети как норму, а не как нечто особенное. Именно поэтому и отсутствие такой возможности воспринимается как минус. Поэтому скоростная сеть является ответом на современную мобильную культуру и не препятствует фанатам делиться впечатлениями онлайн прямо на стадионе. Уникальный пользовательский опыт. Благодаря решениям с высокой отказоустойчивостью Extreme обеспечили возможность одновременного и стабильного доступа к уникальному приложению Baylor InGame для десятков тысяч фанов. С помощью этого приложения болельщики на стадионе Маклейн имеют доступ к контенту в реальном времени, а именно к живому медиа-контенту, новостям, живому подсчету очков, биографиям игроков и статистике. Кроме этого, он помогает ориентироваться на самом стадионе, подсказывая расположение отдельных объектов.

Благодаря решениям с высокой отказоустойчивостью Extreme обеспечили возможность одновременного и стабильного доступа к уникальному приложению Baylor InGame для десятков тысяч фанов. С помощью этого приложения болельщики на стадионе Маклейн имеют доступ к контенту в реальном времени, а именно к живому медиа-контенту, новостям, живому подсчету очков, биографиям игроков и статистике. Кроме этого, он помогает ориентироваться на самом стадионе, подсказывая расположение отдельных объектов. Детальная видимость и контроль. Бейлор теперь имеет подробную видимость того, как работает решение, а также возможность беспрепятственно подключать личные устройства и устанавливать подробные сетевые политики для их работы из одного места. Другими словами, сеть не только может поддерживать одновременное стабильно мощное подключение тысяч фанатов, но и давать полноценную видимость всех процессов и устройств.

Кейс третий: масштабирование сети для автомобильного гиганта Восточной Европы

Заказчик: ŠKODA AUTO — известный производитель автомобилей из Чехии, который является одним из старейших автопроизводителей в мире. Сегодня ŠKODA AUTO насчитывает более 30 000 сотрудников, которые работают как часть Volkswagen Group уже более 30 лет. А сетевая инфраструктура ŠKODA сейчас состоит из более чем 130 тысяч портов в целом.

Контекст: ŠKODA AUTO столкнулась с ростом поставок и расширением портфеля продуктов. Это привело к тому, что их сетевая инфраструктура начала не выдерживать нагрузок — в результате компания имела 1-2 незапланированных отключений в год, с которыми не могла ничего поделать. Дополнительным вызовом стала общая сложность сети, при которой операции распределялись между главным офисом, сборочными базами и удаленными офисами. Все это привело компанию к необходимости расширения сетевой инфраструктуры.

Использованные решения: ŠKODA AUTO внедрила решение Extreme Fabric Connect с использованием ExtremeSwitching. Это позволило им создать стабильную и виртуализированную сеть.

Результаты:

Достаточная мощность сети, которая соответствует требованиям бизнеса. Снята нагрузка с сети, которая тормозила развитие бизнеса и производительность приложений.

Снята нагрузка с сети, которая тормозила развитие бизнеса и производительность приложений. Улучшение эффективности бизнес-процессов. С помощью виртуализированного решения Extreme, ŠKODA смогла уменьшить время введения на рынок новых сервисов без задержек и пробелов в обслуживании.

С помощью виртуализированного решения Extreme, ŠKODA смогла уменьшить время введения на рынок новых сервисов без задержек и пробелов в обслуживании. Повышение эффективности персонала. IT-команды стали работать гораздо эффективнее, при этом больше сосредотачиваясь на инновациях и проектах развития вместо задач поддержки и обслуживания. Кроме того, решение Extreme Fabric Connect объединило расходящиеся сети в одну с логическим распределением услуг, что упростило управление сетью.

Кейс четвертый: Улучшение пользовательского опыта и эффективности муниципальных служб для целого города

Заказчик: Город Мемфис, США — один из ведущих городов в Соединенных Штатах в направлении цифровизации государственных услуг и работы городских служб. В городе проживает более 650 тыс. человек, что делает его вторым по населению в штате Теннесси и 19-м в США.

Контекст: Город Мемфис стремился создать лучший опыт для своих граждан, обеспечив надежную сеть для критических служб вроде полиции и пожарных, а также создать скоростную беспроводную связь в библиотеках и центрах сообщества.

Использованные решения: Extreme Wireless™ и Extreme Fabric™.

Результаты:

Благодаря внедрению решений Extreme Networks, Город Мемфис было признано одним из самых развитых смарт-городов в США. Сеть Extreme обеспечила надежность публичных служб безопасности, гибкость для запланированных инициатив умного города и поддержку сторонних технологий. Кроме того, благодаря работоспособности сети, команда города Мемфис смогла сосредоточиться на улучшении качества цифровых услуг для граждан.

Что в итоге?

В описанных кейсах прослеживается универсальность решений Extreme Networks для совершенно разных заказчиков и потребностей. Одно и то же решение может хорошо работать как на крупном производстве, так и в масштабах целого города, обеспечивая высокое качество подключений там, где это критически необходимо. Кроме этого, заказчики отмечают облегчение в администрировании сети и улучшение видимости внутренних процессов. Все это в сумме и обеспечивает необходимую гибкость, которая разблокирует развитие: получая больше от сети, на которую надо тратить меньше времени, заказчики освобождают ресурс для инноваций.

Более подробную информацию о кейсах ищите на странице: https://extreme.bakotech.com/ru-extreme-cases

Материал подготовил Дмитрий Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH