Эффективность в деталях: разбираем кейсы построения сетевых инфраструктур от Extreme Networks

Современные корпоративные сети должны быть достаточно гибкими и продуктивными, чтобы не ограничивать развитие компании, а способствовать ему — это основополагающая идея компании Extreme Networks, которая находит воплощение в каждом их решении. Разработчик стремится помогать клиентам из любого сектора экономики и любого масштаба достигать целей любого уровня сложности.
В статье я расскажу, как эти идеи работают за пределами маркетинговых брошюр и действительно ли продукты Extreme Networks помогают достичь абсолютно всем заказчикам заявленного уровня гибкости и производительности. Для этого кратко разберу 4 кейса внедрения решений вендора для клиентов из Европы и США в сферах ритейла, автомобильной промышленности, спорта и муниципального управления.
Кейс первый: масштабирование в быстрорастущем ритейле
Заказчик: Savers — крупнейшая сеть комиссионных магазинов в Северной Америке. Компания создавалась как секонд-хенд, а со временем превратилась в сеть магазинов винтажной одежды с более чем 300 розничными точками в США, Канаде и Австралии.
Контекст: Рост Savers привел к необходимости обновления и модернизации сетевой инфраструктуры и подчеркнул необходимость перехода на использование беспроводных Wi-Fi-сетей в магазинах. Кроме того, важна была простота в управлении сетью, ведь несмотря на то, что в ІТ-департаменте магазина работает 60 человек, сетевых специалистов только 4. Нужно было простое в управлении и развертывании решение, которое бы позволило создать и поддерживать высокопроизводительную беспроводную сеть для улучшения внутренних процессов и клиентского опыта.
Использованные решения: ExtremeCloud™ IQ on AWS, ExtremeWireless™, ExtremeSwitching™.
Результаты:
- Улучшено работу системы управления запасами. Savers не закупает товары партиями, а закупает их у всех желающих через благотворительные организации и фонды. Таким образом, им нужна высокая производительность и стабильность системы управления запасами, чего и достигли благодаря внедрению решений Extreme Networks. Собственное ПО для управления запасами работает теперь через беспроводную сеть, что дает необходимую гибкость для всех магазинов и поставщиков.
- Существенно оптимизированы корпоративные процессы, включая улучшенную гостевую сеть для посетителей в главном офисе.
- Обновлена беспроводная инфраструктура, что позволило применить Bluetooth для получения данных и инсайтов о работе магазина. Это помогло в управлении магазином и принятии стратегических решений.
- Удаленное управление сетью и использование инструментов планирования радиочастот стало возможным благодаря гибкости, которую предоставил ExtremeCloud IQ на AWS.
- Лучшее управление сетью позволило обеспечить более безопасную сетевую инфраструктуру в корпоративных офисах. Корпоративные офисы настроены с двумя отдельными SSID с VLAN для сегментации корпоративных и BYOD устройств. То есть, в торговых точках сеть настроена с одним SSID для операционных и производственных устройств, а другим -— для корпоративных пользователей и их личных устройств, создавая зеркальный корпоративный опыт для посетителей.
Кейс второй: улучшение пользовательского опыта на стадионе
Заказчик: Стадион Маклейн Бейлорского университета в США. Это полноценный спортивный объект, который вмещает более 45000 зрителей номинально, а рекордная посещаемость зашла за отметку в 50 тысяч.
Контекст: Бейлорский университет стремился предоставить исключительный опыт своим фанатам во время посещения игр на домашнем футбольном стадионе Маклейн. Это включало установку надежной и безопасной беспроводной сети высокой плотности, обеспечение доступа к контенту в реальном времени через приложение, а также создание видимости и контроля пользователей, устройств и приложений в сети.
Использованные решения: ExtremeWireless для улучшения подключения и обеспечение общего положительного опыта для фанатов.
Результаты:
- Скоростной Wi-Fi для всех фанатов. Бейлор считает, что посетители воспринимают возможность подключения к мощной Wi-Fi-сети как норму, а не как нечто особенное. Именно поэтому и отсутствие такой возможности воспринимается как минус. Поэтому скоростная сеть является ответом на современную мобильную культуру и не препятствует фанатам делиться впечатлениями онлайн прямо на стадионе.
- Уникальный пользовательский опыт. Благодаря решениям с высокой отказоустойчивостью Extreme обеспечили возможность одновременного и стабильного доступа к уникальному приложению Baylor InGame для десятков тысяч фанов. С помощью этого приложения болельщики на стадионе Маклейн имеют доступ к контенту в реальном времени, а именно к живому медиа-контенту, новостям, живому подсчету очков, биографиям игроков и статистике. Кроме этого, он помогает ориентироваться на самом стадионе, подсказывая расположение отдельных объектов.
- Детальная видимость и контроль. Бейлор теперь имеет подробную видимость того, как работает решение, а также возможность беспрепятственно подключать личные устройства и устанавливать подробные сетевые политики для их работы из одного места. Другими словами, сеть не только может поддерживать одновременное стабильно мощное подключение тысяч фанатов, но и давать полноценную видимость всех процессов и устройств.
Кейс третий: масштабирование сети для автомобильного гиганта Восточной Европы
Заказчик: ŠKODA AUTO — известный производитель автомобилей из Чехии, который является одним из старейших автопроизводителей в мире. Сегодня ŠKODA AUTO насчитывает более 30 000 сотрудников, которые работают как часть Volkswagen Group уже более 30 лет. А сетевая инфраструктура ŠKODA сейчас состоит из более чем 130 тысяч портов в целом.
Контекст: ŠKODA AUTO столкнулась с ростом поставок и расширением портфеля продуктов. Это привело к тому, что их сетевая инфраструктура начала не выдерживать нагрузок — в результате компания имела 1-2 незапланированных отключений в год, с которыми не могла ничего поделать. Дополнительным вызовом стала общая сложность сети, при которой операции распределялись между главным офисом, сборочными базами и удаленными офисами. Все это привело компанию к необходимости расширения сетевой инфраструктуры.
Использованные решения: ŠKODA AUTO внедрила решение Extreme Fabric Connect с использованием ExtremeSwitching. Это позволило им создать стабильную и виртуализированную сеть.
Результаты:
- Достаточная мощность сети, которая соответствует требованиям бизнеса. Снята нагрузка с сети, которая тормозила развитие бизнеса и производительность приложений.
- Улучшение эффективности бизнес-процессов. С помощью виртуализированного решения Extreme, ŠKODA смогла уменьшить время введения на рынок новых сервисов без задержек и пробелов в обслуживании.
- Повышение эффективности персонала. IT-команды стали работать гораздо эффективнее, при этом больше сосредотачиваясь на инновациях и проектах развития вместо задач поддержки и обслуживания. Кроме того, решение Extreme Fabric Connect объединило расходящиеся сети в одну с логическим распределением услуг, что упростило управление сетью.
Кейс четвертый: Улучшение пользовательского опыта и эффективности муниципальных служб для целого города
Заказчик: Город Мемфис, США — один из ведущих городов в Соединенных Штатах в направлении цифровизации государственных услуг и работы городских служб. В городе проживает более 650 тыс. человек, что делает его вторым по населению в штате Теннесси и 19-м в США.
Контекст: Город Мемфис стремился создать лучший опыт для своих граждан, обеспечив надежную сеть для критических служб вроде полиции и пожарных, а также создать скоростную беспроводную связь в библиотеках и центрах сообщества.
Использованные решения: Extreme Wireless™ и Extreme Fabric™.
Результаты:
Благодаря внедрению решений Extreme Networks, Город Мемфис было признано одним из самых развитых смарт-городов в США. Сеть Extreme обеспечила надежность публичных служб безопасности, гибкость для запланированных инициатив умного города и поддержку сторонних технологий. Кроме того, благодаря работоспособности сети, команда города Мемфис смогла сосредоточиться на улучшении качества цифровых услуг для граждан.
Что в итоге?
В описанных кейсах прослеживается универсальность решений Extreme Networks для совершенно разных заказчиков и потребностей. Одно и то же решение может хорошо работать как на крупном производстве, так и в масштабах целого города, обеспечивая высокое качество подключений там, где это критически необходимо. Кроме этого, заказчики отмечают облегчение в администрировании сети и улучшение видимости внутренних процессов. Все это в сумме и обеспечивает необходимую гибкость, которая разблокирует развитие: получая больше от сети, на которую надо тратить меньше времени, заказчики освобождают ресурс для инноваций.
Более подробную информацию о кейсах ищите на странице: https://extreme.bakotech.com/ru-extreme-cases
Материал подготовил Дмитрий Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH