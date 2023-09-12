Microsoft представил кредитную карту Xbox Mastercard

Компания Microsoft при поддержке Barclays US Consumer Bank и Mastercard представила кредитную карту Xbox Mastercard.

Обслуживание Xbox Mastercard будет бесплатным. При помощи кредитной карты игроки смогут получать кэшбэк. Каждый потраченный доллар дает один балл. За покупки в магазине Xbox начисляется повышенный кэшбэк — пять баллов за один доллар. Кроме того, повышенный кэшбэк предусмотрен за подписки на Netflix и Disney+, а также сервисов доставки еды Grubhub и DoorDash — везде по три балла за доллар. Баллы можно будет потратить на покупку новых игр и дополнений через сайт Xbox.com. За 1500 баллов предлагается подарочная карта на 15 долларов.

Владельцы Xbox Mastercard получат бонус в размере 5000 баллов (эквивалент $50) за любую первую покупку с помощью карты. Новым пользователям Game Pass при оформлении карты будет предоставлена трехмесячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate с возможностью передачи подписки другому человеку.

При оформлении карты владелец сможет выбрать из пяти доступных дизайнов с возможностью добавить на карту свой игровой тег. Есть защита от мошенничества. Для владельцев карт будет предоставлен постоянный доступ к кредитному рейтингу FICO.

Кредитная карта Xbox Mastercard с 21 сентября станет доступна для приобретения участниками программы Xbox Insider для Xbox и ПК, а с 2024 года — для всех жителей США. О доступности в других странах пока не сообщается.

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