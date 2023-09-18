Apple выпустила iOS 17 и опубликовала список устройств, которые получат обновление

Компания Apple выпустила iOS 17. Стабильная версия новой операционной системы уже доступна пользователям совместимых устройств. В iOS 17 реализовано немало нововведений, включая режим StandBy и интерактивные виджеты.
Главные нововведения iOS 17:
- После активации режима StandBy, при подключении к зарядному устройству в горизонтальной ориентации iPhone будет показывать дату, время, виджеты и другую информацию;
- В приложении «Телефон» появилась возможность добавления постеров на контакт;
- Голосовые сообщения теперь переводятся в текст в режиме реального времени. Обработка происходит на устройстве без участия серверов;
- На главном экране и экране блокировки iPhone стали доступны интерактивные виджеты. Они позволят выполнять различные действия, например, управлять устройствами умного дома, без необходимости запуска соответствующего приложения;
- В iMessage появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений;
- В AirDrop добавлена функция NameDrop для быстрого обмена контактами с находящимися поблизости iPhone;
- В FaceTime появилась поддержка видеосообщений, которые можно оставлять, если пользователь не ответил на вызов;
- Safari получил ряд улучшений, включая заблокированное окно приватного просмотра, опцию обмена паролями, дополнительные инструменты защиты от слежки и другие.
Новую версию операционной системы получат все представители серий iPhone 14/13/12/11, а также модели iPhone XS, XS Max, XR, SE (2020 и 2022). Все версии iPhone 15 будут работать под управлением iOS 17 из коробки.
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