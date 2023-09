Microsoft представил планшет Surface Go 4

Компания Microsoft представила Surface Go 4 — новую версию доступного планшетного компьютера. Дизайн по сравнению с предыдущей моделью Surface Go 3 не изменился. Surface Go 4 предназначен только для корпоративных клиентов, рядовые пользователи приобрести планшет не смогут.

Microsoft Surface Go 4 оснащен прежним 10,5-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 1920 × 1280 пикселей и соотношением сторон 3:2. Яркость составляет 350 нит, используется защитное стекло Corning Gorilla 3.

В основе устройства используется четырехъядерный процессор Intel N200, графика — Intel UHD. Surface Go 4 доступен только в версии с 8 Gb оперативной памяти LPDDR5. Емкость постоянной памяти составляет 64, 128 или 256 Gb.

Заявленная автономность достигает 12,5 часов. Surface Go 4 оснащен поддержкой модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, портом USB-C 3.1 (DisplayPort), 3,5-мм аудиовыходом, слотом microSDXC, а также двумя камерами 1080p. Есть двойные студийные микрофоны дальнего действия с технологией Voice Clarity и стереодинамики мощностью 2 Вт с Dolby Audio Premium. Используется операционная система Windows 11 Pro. Габариты составляют 245×175×8,3 мм, вес — 521 гр. Некоторые компоненты Surface Go 4 спроектированы так, чтобы их было легче ремонтировать или заменить в случае необходимости.

В продаже Microsoft Surface Go 4 появится 3 октября. Цены будут начинаться с отметки $579.

