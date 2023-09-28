Состоялся релиз Counter-Strike 2

Компания Valve выпустила Counter-Strike 2. Игра вышла спустя более чем десять лет после CS:GO. После выхода Counter-Strike 2 предыдущая часть онлайн-шутера перестала быть доступна.

Игру перевели на движок Source 2. Разработчики обновили с использованием его инструментов и технологий рендеринга все основные карты CS:GO, некоторые из них были переделали с нуля. Позже Valve предоставит инструментарий Source 2 для моддеров из сообщества, чтобы те создавали кастомные карты.

Появилась подтиковая структура, за счет чего передвижение и стрельба игроков больше не зависят от частоты обновления сервера.

Полностью изменили механику работы дымовых гранат. В Counter-Strike 2 для них используются динамические объемные частицы, которые реагируют на свет, выстрелы и взрывы, а также взаимодействуют с окружением. Это означает, что пули и гранаты ненадолго разгоняют или рассеивают дымовую завесу. То же самое работает с осколочными гранатами.

Изменились визуальные эффекты. Картинка стала ярче, частиц стало больше. Вода выглядит натуральнее, переработаны взрывы, огонь, вспышки от выстрелов, попаданий и рассечения воздуха пулями.

Интерфейс переделали, среди прочего, в нем появились визуальные эффекты состояния игрока. Меню закупки больше не круглое. Помимо этого, если игрок по ошибке купил не то оружие, его можно вернуть за те же деньги.

Появилась новая система рейтинга. В Counter-Strike 2 добавлен отдельный показатель мастерства игрока, который определяет его положение в глобальных и региональных таблицах лидеров. Для того, чтобы повышать свой рейтинг, необходимо играть в обновленном премьер-режиме.

Звуки также переработали. Они лучше отражают позиционирование других игроков и выстрелов.

Внутриигровые предметы из CS:GO улучшили. Они стали выглядеть за счет нового движка. В Valve подчеркнули, что все скины из CS:GO перейдут в Counter-Strike 2. Игроки в CS:GO при переходе в CS 2 получат памятную медаль.

Полный список изменений релизной версии Counter-Strike 2 по сравнению с «бетой» доступен на сайте Valve.