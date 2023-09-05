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6 сентября, 2023
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BMW iX1 eDrive20 — самый доступный электрокроссовер компании

BMW iX1 eDrive20

Компания BMW представила на выставке IAA Mobility в Мюнхене свой самый доступный электрический кроссовер под названием iX1 eDrive20.

BMW iX1 eDrive20

Автомобиль оснащен электродвигателем максимальной мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 247 Нм. Запас хода составляет от 430 до 475 км по циклу WLTP. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,6 сек, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 170 км/ч.

BMW iX1 eDrive20 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 64,7 кВтч, которая поддерживает зарядку переменным током мощностью до 11 кВт. Полностью зарядить кроссовер можно за 6,5 ч. Опционально будет доступна трехфазная зарядка переменным током мощностью до 22 кВт, что позволяет сократить время полной зарядки до 3 ч. 45 мин. Также есть поддержка зарядки постоянным током мощностью до 130 кВт.

В базовое оснащение электромобиля входят двухзонный климат-контроль и современные системы помощи водителю, включая парковочного помощника и камеру заднего вида. В салоне установлен фирменный изогнутый дисплей BMW, который состоит из двух экранов под общим стеклом — 10,25-дюймового, выполняющего роль цифровой приборной панели, и 10,7-дюймового для управления медиасистемой.

Продажи BMW iX1 eDrive20 стартуют в ноябре этого года по цене от 47 900 евро.

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