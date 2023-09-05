Motorola представила смартфон Moto G54 в двух версиях

Компания Motorola выпустила бюджетный смартфон Moto G54 в двух версиях: для китайского и индийского рынка. Обе модели обладают одинаковым дизайном, но разными характеристиками.

Moto G54 оборудован 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления и изображения 120 Hz. Частота дискретизации сенсора составляет 240 Hz. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7020. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп (OIS) и фронтальная камера разрешением 16 Мп.

В версии для Китая Moto G54 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Есть дополнительная камера на задней панели – 2 Мп датчик глубины. Корпус получил отделку «под кожу» синего, красного или мятно-зеленого цвета. Толщина составляет 8,04 мм, а весит смартфон 179,7 гр. Версия с 8 Gb ОЗУ и 128 Gb встроенной флеш-памяти будет предложен за $150.

Индийская версия смартфона оборудована аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки на 33 Вт. Основная камера получила дополнительный сверхширокоугольный модуль на 8 Мп с автофокусом. Задняя панель выполнена из глянцевого пластика, аппарат доступен в нескольких цветах корпуса: мятно-зеленом, сером и синем. Толщина составляет 8,89 мм, вес — 192 гр. Конфигурации памяти две: 8/128 Gb и 12/256 Gb. Цены на смартфон пока неизвестны.

По словам производителя, обе версии получат Android 14 и будут получать обновления безопасности в течение 3 лет. Старт продаж запланирован на 6 сентября.

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