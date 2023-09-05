Лучшие Android-смартфоны августа по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец августа 2023 года. Как обычно, в расчет не брались камеры, автономность и другие параметры.

Категория до 274 доллара

Лидерами стали Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro и OnePlus Ace Racing Edition.

Категория от 275 до 412 долларов

Лучшим устройством был назван Redmi K60, на втором месте – Redmi K60 Extreme Edition, на третьем – OnePlus Ace 2 Pro.

Категория от 413 до 550 долларов

Первые три места принадлежат iQOO Neo8 Pro, Nubia Z50S Pro и iQOO 11S.

Категория от 551 до 687 долларов

На первом месте Nubia Red Magic 8 Pro, на втором – Nubia Z50 Ultra, третье место получил Xiaomi 13 Pro.

Категория от 688 долларов

Здесь лидируют iQOO11 Pro, Nubia Red Magic 8S Pro+ и Samsung Galaxy S23.

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