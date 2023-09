Apple купила права на экранизацию книги о сооснователе FTX

Компания Apple заплатила $5 млн за право экранизировать книгу Майкла Льюиса об одном из основателей криптобиржи FTX Сэме Бэнкмане-Фриде, сообщает издание The Ankler. Ожидается, что книга Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon выйдет 3 октября. В этот день начнется судебное разбирательство против Бэнкмана-Фрида в Нью-Йорке.

Майкл Льюис — американский писатель и финансовый журналист, наиболее известный по бестселлерам «Покер лжецов» и «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». Последняя получила экранизацию в 2015 году. Главные роли сыграли Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг и Брэд Питт. Фильм собрал более $133 млн. по всему миру при бюджете в $28 млн.

В ноябре 2022 года FTX подала заявление о банкротстве. 12 декабря 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Владельцу обанкротившейся крипто-биржи Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения в «организации схемы по обману инвесторов». По версии NYT крипто-предпринимателя обвиняют в преступном сговоре, электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмыванием денег. Бэнкман-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем восьми пунктам обвинения. После экстрадиции в США, нью-йоркский суд освободил Бэнкмана-Фрида под залог в $250 млн и поместил под домашний арест в жилище его родителей в Калифорнии. Однако в августе 2023 года суд отменил залог и вернул его под стражу. Судья счел, что миллионер пытался повлиять на свидетелей.

