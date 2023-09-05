QNAP представляет новую двухпортовую карту сетевого расширения 25GbE SFP28 для NAS и Windows/Linux

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных, представила новую двухпортовую сетевую карту расширения QXG-25G2SF-E810 25GbE SFP28. Новинка, оснащенная Ethernet-контроллером Intel E810-XXVAM2, поддерживает PCIe Gen 4 (обратно совместим с PCIe Gen 3) и может быть установлена на QNAP NAS и рабочих станциях/серверах Window/Linux. QXG-25G2SF-E810 25GbE SFP28 удовлетворяет требованиям перехода на сети 25GbE корпоративного уровня с низкой задержкой и идеально подходит для серверных помещений, приложений виртуализации, потоковой передачи и редактирования мультимедиа в реальном времени, а также для резервного копирования/восстановления данных.

«Виртуализация, редактирование видео в формате 4K/8K и другие приложения с интенсивным использованием данных ускорили внедрение сетей 25GbE предприятиями и творческими индустриями, — отметил менеджер по продуктам QNAP Энди Чуанг (Andy Chuang). — 25GbE является гибким и масштабируемым стандартом и обеспечивает простой путь обновления до 100GbE. Адаптер QXG-25G2SF-E810, обладающий этими преимуществами, дает возможность организациям наладить перспективные рабочие процессы с эффективным использованием полосы пропускания».

Благодаря двум портам 25GbE SFP28 QXG-25G2SF-E810 поддерживает пропускную способность до 50 Гбит/с, позволяя SMB Multichannel объединять несколько сетевых подключений, что идеально подходит для ускорения совместного использования больших файлов и интенсивной передачи данных. Благодаря поддержке сетевой разгрузки QXG-25G2SF-E810 значительно повышает эффективность сети и идеально подходит для приложений виртуализации и центров обработки данных с интенсивным вводом-выводом и чувствительными к задержкам. QXG-25G2SF-E810 идеально сочетается с NAS QNAP TS-h2287XU-RP, позволяя подключать большее число компьютеров/рабочих станций. В сочетании с сетевым коммутатором 25GbE пользователи могут создать сверхвысокоскоростную и масштабируемую сетевую среду с большей экономической эффективностью.

Для использования QXG-25G2SF-E810 в Windows/Linux, включая Window 11, Windows Server 2022 и Ubuntu 20.04 LTS, необходимы драйверы. Пользователи могут скачать драйверы для устройств с официального сайта Intel.

Ожидаемая цена QNAP QXG-25G2SF-E810 25GbE SFP28 на рынке Азербайджана составляет 777 AZN. Гарантия на устройство составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.