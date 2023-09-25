spot_img
26 сентября, 2023
ДомойSoftwareИгрыАнонсирован шутер EVE Vanguard

Анонсирован шутер EVE Vanguard

EVE Vanguard

Разработчики EVE Online, исландская компания CCP Games, анонсировала EVE Vanguard — многопользовательский шутер от первого лица. Авторы обещают, что играть будет интересно как в команде, так и в одиночку. Геймплейные кадры проекта показали в трейлере свежего дополнения Havok.

EVE Vanguard будет «тесно соединен» с основной EVE Online с первого же дня. В первую очередь это касается экономики. В ходе боевых действий геймеры смогут добывать важные ресурсы для EVE Online и выполнять контракты за внутриигровую валюту, которые могут «переменить ход битвы».

На релизе будет доступна только одна огромная карта и базовый набор контрактов, но разработчики планируют долгое время поддерживать игру.

Бета-тестирование EVE Vanguard начнется в декабре.

Предыдущая статья
ChatGPT теперь может видеть, слышать и говорить
Следующая статья
Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,107ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»