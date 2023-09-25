Анонсирован шутер EVE Vanguard

Разработчики EVE Online, исландская компания CCP Games, анонсировала EVE Vanguard — многопользовательский шутер от первого лица. Авторы обещают, что играть будет интересно как в команде, так и в одиночку. Геймплейные кадры проекта показали в трейлере свежего дополнения Havok.

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EVE Vanguard будет «тесно соединен» с основной EVE Online с первого же дня. В первую очередь это касается экономики. В ходе боевых действий геймеры смогут добывать важные ресурсы для EVE Online и выполнять контракты за внутриигровую валюту, которые могут «переменить ход битвы».

На релизе будет доступна только одна огромная карта и базовый набор контрактов, но разработчики планируют долгое время поддерживать игру.

Бета-тестирование EVE Vanguard начнется в декабре.