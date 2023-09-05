5 причин почему технику покупать в официальной рознице выгоднее

Когда мы планируем приобрести новый ноутбук или смартфон мы обычно оцениваем его технические характеристики, цену и надежность. Приобретение электроники зачастую дело затратное и часто пользователи обращаются к неофициальным партнерам или к частному продавцу с низкой ценой. Есть ли у “серого рынка” преимущества для покупателей? Правда ли что у официальных партнеров цены выше? Попытаемся разобраться в этом материале.

Безопасность

Первым и наиболее частым аргументом в пользу официальных каналов продаж – является возможность приобретения оригинального и качественного товара. При покупке техники на “сером рынке” она может оказаться подделкой, использованным или восстановленным товаром, который может иметь отклонения от заявленных характеристик, а то и вовсе оказаться опасным для использования. В магазинах, официально торгующих техникой от производителя, такая ситуация практически исключена. Для получения статуса «официального поставщика» розничные сети должны соответствовать строгим стандартам качества реализуемой продукции, а также высоким стандартам сервисного обслуживания клиентов. Получить такую аккредитацию далеко не просто и, имея ее, торговые сети этим статусом дорожат. Поэтому вряд ли будут брать на себя риск продавать вам ввезенный “в серую” товар под видом оригинального. Покупая технику в магазинах авторизованных ритейл-сетей, вы можете быть уверены, что она имеет понятное происхождение и соответствует всем стандартам безопасности. На ней не будет предустановленных фишинговых программ, вирусов и т.п.

Как проверить оригинальность ноутбука Lenovo

Каждое устройство имеет свой уникальный серийный номер, с помощью которого на официальном сайте компании-производителя https://pcsupport.lenovo.com/us/en/warrantylookup#/ ) вы можете получить информацию о происхождении товара и для какой страны он предназначен на сайте или в авторизованном сервисном центре.

Провести визуальный осмотр. Клавиатура устройств, официально поставляемых в Азербайджан, имеет английский алфавит и кириллицу.

Еще один код в названии модели (так называемый part number) на ноутбуках, произведенных для Азербайджана и Центральноазиатского региона, может заканчиваться на RK, RU, KZ. Если part number вашего устройства содержит другие сочетания букв (UK, US и т.д.) перед вами устройство из “серой” поставки.

Наличие фирменного ПО.

Гарантия

Техника, купленная в официальных магазинах, обычно имеет гарантию от производителя, что означает, что вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр в случае проблем с устройством и получить его обслуживание и ремонт бесплатно или за небольшую плату.

Авторизованные сервисные центры (АСЦ)

Azerbaijan Technology Solutions Baku, AZ1025, A.Jalilov str., 32, +(99412) 490-34-95/96.

DiVi Corporation, AZ1022, Rashid Behbudov str., 89B, +(99412) 497 31 21.

BestComp Group, AZ1007, Feyzulla Gasımzade str., 47X, +(99412) 541 57 57.

Официальные магазины предоставляют своим покупателям возможность обмена и возврата (Согласно статье 15 Закона Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей») товара в случае, если товар не подошел по каким-то причинам или вдруг оказался с заводским браком. Неофициальные поставщики чаще всего не предоставляют никакого сервисного ремонта, и в лучшем случае согласятся на обмен некачественного устройства после вашего обращения, но скорее всего вам это будет стоить времени, сил и нервов.

Качество

Продукты, купленные в официальных магазинах, проходят строгие тесты на качество и имеют сертификацию на соответствие законам и нормативам страны, в которой продаются. Это означает, что вы можете быть уверены в качестве товара, который покупаете.

Lenovo серьезно относится к качеству выпускаемой продукции. Компания контролирует каждый этап производственного цикла своих ноутбуков, начиная от цепочки поставщиков сырья и материалов и заканчивая логистикой и управлением сетью сервисных центров по всему миру.

Оригинальные устройства могут комплектоваться дополнительными сервисами, которые не будут доступны на подделках и ввезенных неофициально устройствах.

Фирменное ПО

Например, Lenovo Vantage – предустановленное ПО, которое позволяет оптимизировать производительность вашего компьютера и включить защиту. С помощью Vantage вы можете, например, быстро изменить настройки устройства и системы, проверить состояние батареи, обеспечить безопасность сети Wi-Fi, скачать последние драйвера и прошивки (fimware).

Служба поддержки

Магазины официальных партнеров производителя техники, которую вы собираетесь купить, как правило связаны с авторизованными сервисными центрами поставщика или имеют собственную службу поддержки для своих клиентов. Таким образом, купив продукт в фирменных магазинах Baku Electronics, Kontakt Home, Soliton, World Telecom, Division, Meduza Komputer, Azerbaijan Technologies, вы сможете получить помощь в случае любых вопросов или проблем с техникой Lenovo.

Специальные предложения и акции

Расхожим аргументом против официальной розницы является тот, что в фирменных магазинах цена на товары и услуги завышена. Но, всегда ли у покупать легально ввезенный в страну товар, у авторизованного ритейлера дороже? Помимо вышеперечисленных преимуществ, официальные магазины и их сайты могут организовать покупателю доставку, предоставить удобные условия кредитования или рассрочки, эксклюзивные предложения и акции, скидки и спецпредложения, программы лояльности и многое другое. Словом, все то, чем не могут похвастаться “серые” импортеры или частные продавцы.

Сэкономить желает каждый, но всякий раз выбирая, куда пойти за покупкой нового ноутбука или смартфона, стоит задуматься, хотите ли вы ли рисковать своими деньгами и поддерживать торговлю нелицензионным товаром неизвестного происхождения.