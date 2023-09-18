В Баку прошел New Zeon Digital Fest, в котором приняли участие ведущие эксперты и профессионалы из сферы цифровых технологий

9 сентября в Баку в New Zeon Digital Hub прошел фестиваль цифровых технологий, в рамках которого гости мероприятия стали участниками лекций и воркшопов, проходивших на двух основных площадках. Также в ходе фестиваля цифровых технологий прошли круглые столы с обсуждениями и интересными беседами, позволившие каждому желающему затронуть интересующие темы.

В качестве докладчиков, в числе которых были приглашенные специалисты и лекторы из разных стран, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Украину и Великобританию, выступили:

Илина Нигматуллина, менеджер по продукту — «Построение прибыльной продуктовой стратегии: Юнит-Экономика и Дерево Метрик».

Андрей Фильченков, кандидат физико-математических наук, глава «GO AI Lab» — «Как устроен современный искусственный интеллект».

Ксения Мысак, юрист, стратег и специалист по международным коммуникациям — «Расширяя горизонты: стратегии роста компании и переход на международный уровень.

Александр Клименко, кандидат экономических наук и руководитель отдела DevOps ГК «ПИК» — «Антихрупкий код».

Вячеслав Коротков, глава компании «CEO Careway» — «Интеграция голосовых AI технологий в современные бизнес процессы».

Анна Наумова, Android-разработчик компании «IVA Technologies» — «Актуальные технологии Android — разработки. Прогноз развития на 2024 год».

Андрей Чeбукин глава отдела разработки компании «Lula Technologies» — «Кросс-платформенная разработка мобильных приложений».

Елена Свергуненко, глава отдела UX Research в Alfa-Bank — «Интеграция Design Thinking, Lean, Agile: поиск проблем, создание решений, оптимизация процессов».

Turan Legal — «Делай Бизнес в Азербайджане».

Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию бизнеса — «Почему инвесторы не дают деньги?».

В качестве воркшопов гостям фестиваля были предложены возможности творческой секции, где можно было поиграть в VR-игры, приобщиться к такому тренду, как робототехника, и проявить свой потенциал. Кроме этого, Александр Клименко познакомил с такими темами, как «Моделирование кодом в OpenSCAD» и «Подготовка моделей к 3d-печати, а представители компании DiVi Corporation рассказали о возможностях и перспективах 3D-печати как для детей, так и для взрослых.

Отметим, что мероприятие было организовано при поддержке таких компаний, как 4SIM, Turan Legal, ELSTATE, ILLY, DiVi Corporation, Meyseri, Start It и других.