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7 августа, 2023
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В новом трейлере Mortal Kombat 1 представлены четыре персонажа файтинга

Mortal Kombat 1

Издательство Warner Bros. Games и разработчики из NetherRealm Studios выпустили новый трейлер будущего файтинга Mortal Kombat 1. Ролик называется Banished (Изгнанные). Он посвящен трем бойцам: Рептилии, Ашре и Хавику, а также демону Сарине в качестве камео-бойца.

В грядущей игре Рептилия сможет применять человеческую внешность и менять ее прямо в бою, пользуясь преимуществами каждого облика. Ашра и Хавик были представлены в Mortal Kombat: Deception. В Mortal Kombat 1 Хавик использует свои конечности во время битвы.

Помимо демонстрации различных приемов, создатели уделили немало внимания предыстории бойцов.

Релиз файтинга состоится 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Те, кто оформит предзаказ, с 18 по 21 августа смогут принять участие в бета-тестировании игры.

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