Представлен первый автомобиль от Huawei и Chery — Luxeed EH3

Компании Huawei и Chery представили совместный проект — седан EH3, который будет выпущен под новым брендом Luxeed. Автомобиль получил спортивный дизайн, тонкие фары, 5-спицевые диски и светодиодную ленту, соединяющую фары. Luxeed EH3 также получил широкие колесные арки, тормоза Brembo, выдвижные дверные ручки, небольшие боковые зеркала заднего вида и лазерный дальномер на крыше.

Четырехдверный седан основан на платформе E0X от Chery. Та же архитектура лежит в основе двух будущих автомобилей Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Новинку оснастят одним или двумя электромоторами в зависимости от версии. Суммарная мощность топовой модификации составит более 500 л.с. Аккумуляторная батарея CATL может поддерживать зарядку в 800 В, среди другого оснащения стоит выделить пневматическую подвеску и полный привод с двумя моторами. Ожидается, что Luxeed EH3 сможет проехать до 700 км на одном заряде.

Автомобиль оснащен системой беспилотного вождения Huawei ADS 2.0, для работы которой используются лидар, 11 HD-камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. EH3 способен проехать около 200 км без водительского участия. Два больших дисплея будут работать на операционной системе HarmonyOS 4, которая обладает широким функционалом. Можно подключить к автомобилю квадрокоптер и он будет транслировать видео прямо на экран автомобиля. Есть поддержка продвинутого круиз-контроля Navigation Cruise Assist (NCA).

Luxeed EH3 будет представлен на автосалоне в Чэнду в августе. Ориентировочная цена составит от $27 810.

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