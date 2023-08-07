Samsung Galaxy F34 5G: экран 120 Hz и аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung Electronics представила новый недорогой смартфон Galaxy F34 5G. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с AMOLED-матрицей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz. Экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Exynos 1280, за графику отвечает ускоритель Mali-G68 MP4. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 128 Gb, с возможностью расширения с помощью карт microSD.

В основную камеру входят 50 Мп датчик (f/1.8, OIS), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Камера может записывать видео в 4K, есть автоматический ночной режим и набор фильтров. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Устройство получило аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Аккумулятора должно хватить до двух дней активного использования. Есть поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, модуль NFC, порт USB-C (2.0), Dual SIM и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве программной основы используется операционная система Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5. Компания обещает четыре основных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Цены на смартфон Samsung Galaxy F34 5G: 6/128 Gb — $230, 8/128 Gb — $254. Доступны черный и зеленый варианты расцветки корпуса. Продажи начнутся 12 августа.

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