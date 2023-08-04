Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы июля по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и субфлагманской ценовой категории по итогам июля 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

По сравнению с предыдущим месяцем, Топ-3 полностью обновился. Лидером стал Nubia Red Magic 8S Pro, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон набрал 1 633 002 балла. На второй позиции – iQOO 11S с результатом в 1 629 470 баллов, на третьей – Vivo X90 Pro+, набрав 1 611 508 баллов.

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11 Pro, Vivo X90S, OPPO Find X6 Pro, Nubia Z50S Pro, Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11.

В рейтинге субфлагманов на первом месте смартфон на базе процессора Snapdragon – Redmi Note 12 Turbo, набравший 1 150 430 баллов. На втором — Realme GT Neo5 SE с результатом в 1 131 196 баллов. Тройку лидеров замыкает iQOO Neo7 SE с 949 420 баллами.

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: Vivo S17 Pro, OPPO Reno10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition и OnePlus Ace.

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