«Резервное копирование не является процессом ради процесса, нацеленным на то, чтобы удовлетворить требования регулятора или инвестора»

Основные требования к защите данных, предъявляемые на фоне массовой цифровизации, сосредоточены на улучшении ключевых показателей доступности и оперативности используемых решений. Еще одно важное требование — сокращение расходов, которое IТ-специалисты, внедряющие средства защиты данных, также считают основным приоритетом. Эти требования не следует считать противоречащими друг другу или взаимоисключающими. На самом деле их можно выполнить, используя улучшенные решения для защиты данных, разработанные как для повышения эффективности и надежности, так и для расширения функциональности. О том, какой уровень защиты ваших данных обеспечивают решения Dell Data Domain, читайте в нашем интервью с руководителем направления развития систем резервного копирования и защиты данных компании Dell Technologies Юрием Донченко.

— В чем заключаются особенности технологии Dell Data Domain и ее преимущества на фоне конкурентов?

— Системы Power Protect DD (Data Domain) уже очень давно являются лидерами рынка систем хранения резервных копий. И это не просто слова, так как более 80% таких систем в мире построены именно на базе Data Domain. Я считаю, что это главный показатель, когда заказчики делают сознательный выбор и голосуют за лучшее решение своим кошельком. Что же касается основных преимуществ на фоне конкурентов, то, на мой взгляд, это прежде всего надежность и эффективность. Лучшие показатели сжатия и дедупликации Data Domain позволяют хранить гораздо больше резервных копий в том же физическом объеме дискового пространства, чем это умеют наши конкуренты. Также отмечу, что с точки зрения надежности эти системы не позволили ни одному из заказчиков в мире потерять свои данные на протяжении всей истории своего существования, чего не скажешь о решениях наших конкурентов, массу примеров чему можно найти в интернете. Ну и, конечно, в условиях современного мира, когда мы наблюдаем очень много случаев шифрования и удаления данных, взлома инфраструктур заказчиков и т.д., — это возможность построения так называемого цифрового бункера для защиты резервных копий и анализа их на предмет наличия различных вариантов компрометации.

— Какие устройства входят в линейку Data Domain на текущий момент?

— Эту информацию вы легко можете найти на сайте Dell Technologies, но если подходить к этому вопросу очень просто, то я бы поделил системы Power Protect Data Domain на три подвида:

Виртуальные системы и модели 3300 — для небольших заказчиков с ограниченными бюджетами.

Модель 6400 — самая востребованная и гибкая в нашем регионе. Она предназначена также для небольших и среднеразмерных инфраструктур заказчиков с возможностью, в случае необходимости, оперативно добавлять пространство для хранения резервных копий.

Модели 6900, 9400 и 9900 для зрелых заказчиков с развивающейся инфраструктурой и достаточным объемом данных. Основное преимущество данных систем заключается в возможности осуществления апгрейда как между этими системами, так и между поколениями. То есть, в отличие от всех наших конкурентов мы сохраняем инвестиции наших заказчиков и в случае выхода следующего поколения систем у вас не будет необходимости полностью переводить свою инфраструктуру на новую систему. Достаточно заменить контроллер и, переподключив существующие диски, без миграции данных продолжить работу.

— Какие преимущества обеспечивает интеграция пакета Dell Data Protection Suite с системой хранения данных Dell Data Domain?

— Для начала необходимо понимание, что Data Protection Suite — это не просто программное обеспечение резервного копирования. Это набор программных продуктов, куда входят и программное обеспечение, и дополнительные инструменты, которые помогают заказчику как в задачах резервного копирования, так и в смежных вопросах. Что же касается основного преимущества использования Data Protection Suite от Dell вместе с системами Data Domain, то это скорость резервного копирования и восстановления данных. Поскольку наше программное обеспечение работает методом прямого бэкапа и прямого восстановления, ему не требуется промежуточных элементов, таких как медиа серверы, прокси серверы и т.д. Простыми словами, наше программное обеспечение выполняет задачу управления процессом резервного копирования, а всем остальным занимается Data Domain. У наших же конкурентов по направлению программного обеспечения нет систем хранения и, естественно, они вынуждены были, что логично, вложить в свои продукты очень много функциональных возможностей, которые в каком-то смысле их «утяжеляют». Кроме того, для нашего программного обеспечения, по сути, не нужна какая-либо дополнительная инфраструктура. Это готовые виртуальные машины с уже встроенными всеми необходимыми программными элементами. И получается, что комплексное решение от Dell Technologies гораздо проще, легче и эффективнее для заказчиков, которые понимают свои задачи, а не гонятся за конкретным производителем программного обеспечения по той или иной причине.

— Можете привести примеры удачных реализаций проектов на базе решений Dell Data Domain и какие преимущества они предоставили вашим заказчикам?

— Думаю, что я уже перечислил основные преимущества нашего продукта. Они позаимствованы из реальной жизни, из конкретных примеров их использования заказчиками. Что же касается удачных реализаций, то я, откровенно говоря, за 5 лет работы в Dell Technologies и 4 года развития именно этого направления, не встречался с неудачными проектами. Например, у нас очень много заказчиков в финансовом и государственном секторах. Всех не перечислишь, но в качестве одного из ярких примеров могу отметить, что около 80% всей банковской инфраструктуры в Украине работает на системах Power Protect Data Domain. Кроме этого, сюда следует отнести 50% телекоммуникационных компаний и очень много государственных организаций.

Реализация этих проектов стоила довольно больших усилий и времени, но в итоге все наши заказчики остались не только довольны, но и сами рекомендуют своим коллегам на рынке эти системы. Уверен, что в ближайшее время нам удастся достичь такого же результата и на рынке Азербайджана. Главное — это готовность и зрелость заказчика приобретать действительно надежные решения и понимание того, что резервное копирование не является процессом ради процесса, нацеленным на то, чтобы удовлетворить требования регулятора, инвестора или кого-либо. Это возможность в любое время восстановить ваши данные и уверенность в том, что вы сможете это сделать.

— Какие требования Dell Technologies предъявляет к партнерам, работающим с решениями Data Domain, и как вы оцениваете уровень компетенций специалистов компании R.I.S.K.?

— Конечно же, Dell Technologies требует серьезной сертификации, обучения продуктам и пониманию преимуществ решения. Со своей стороны также отмечу, что наша команда также очень серьезно подходит к знаниям партнеров и ценит, когда они имеют достаточно компетенций, чтобы помочь внедрять и развивать продажи продуктов. Что же касается компании R.I.S.K. — это надежный партнер, который неизменно демонстрирует свою приверженность вопросам поддержания высокого уровня развития своих инженеров. Статус Titanium и партнерство уровня Tier 1 также доказывают компетенции компании R.I.S.K. и большой опыт по внедрению решений Dell Technologies уже на протяжении 26 лет. Dell Technologies ценит таких партнеров, как R.I.S.K., которые воплощают в себе опыт и преданность делу. Кроме того, успех продвижения решений Dell Data Domain напрямую зависит от уровня коллаборации столь компетентного партнера и заказчика. Лишь подобный тандем может гарантировать внедрение грамотно подобранного решения, где каждый потраченный цент будет оправдывать себя в поставленной клиентом задаче. Мы, как компания Dell Technologies, ценим этот подход, и это глубоко укоренилось в нашей философии партнерства.