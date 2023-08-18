Квартальная прибыль Cisco выросла на 41%

Компания Cisco опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и за 2023 финансовый год в целом, который у нее завершился 29 июля. По основным показателям был отмечен заметный рост.

Выручка за четвертый квартал достигла $15,2 млрд., что на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Продажи продуктов принесли компании $11,65 млрд., сервисы — $3,55 млрд.

Американский рынок остается самым крупным, продажи составили $9,08 млрд. Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) обеспечил $3,93 млрд., рынок APJC (Азиатско-Тихоокеанский рынок, Япония и Китай) — $2,20 млрд.

Чистая прибыль за отчетный квартал достигла $4,0 млрд. (рост 41%). Прибыль в пересчете на одну ценную бумагу за год повысилась на 43% — с 68 до 97 центов.

Отмечается, что Cisco практически избавилась от огромного количества невыполненных заказов, которые у нее накопились в период пика пандемии COVID-19, спровоцировавшего многочисленные сбои в каналах поставок. Задержки в отгрузках продуктов достигали нескольких месяцев.

По итогам 2023 финансового года компания получила $57,0 млрд. выручки, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла на 7% — до $12,6 млрд.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az