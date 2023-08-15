Решение Kaspersky EDR Expert показало абсолютную эффективность против сложных целевых кибератак

Решение Kaspersky EDR Expert второй год подряд получило максимальную оценку по показателю Total Accuracy Rating по итогам тестирования SE Labs Enterprise Advanced Security решений класса EDR.

В тестировании приняли участие шесть лидирующих на рынке EDR-продуктов. Проверялась их способность противостоять 16 смоделированным кибератакам на основе техник, используемых четырьмя кибергруппами — Turla, Ke3chang, Kimsuky и ThreatGroup3390. Каждый продукт проверяли на разных этапах: от проникновения и повышения привилегий до перемещения по сети и эксфильтрации данных.

«Независимые тесты помогают нам контролировать качество наших решений и подтверждают успешность реагирования на быстро меняющийся ландшафт угроз. Мы рады тому, что решение Kaspersky EDR Expert получило наивысшую оценку SE Labs по результатам тестирования. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении», — комментирует Владимир Кусков, руководитель лаборатории антивирусных исследований «Лаборатории Касперского».

Решение «Лаборатории Касперского» на 100% защитило тестовую систему, обнаружив все 16 атак на каждом из этапов и заработав максимальные 1188 баллов по показателю Total Accuracy Rating. Эта оценка была получена на основе двух критериев — точность обнаружения (Detection Accuracy) и количество ложноположительных срабатываний (Legitimate Accuracy). Другими словами, продукт не только распознал каждый этап атаки, но и не произвёл ни одного ложного срабатывания. В итоге ему был присвоен максимально возможный рейтинг — ААА.

«„Лаборатория Касперского” последовательно демонстрирует отличные результаты в нашем тесте Enterprise Advanced Security. В нём мы проверяем способности защитных решений противостоять как массовым, так и продвинутым угрозам, с которыми сталкиваются компании и отдельные люди по всему миру. Это очень непростое испытание, и тот факт, что „Лаборатория Касперского” успешно проходит его не первый год, достойно восхищения», — говорит Саймон Эдвардс, основатель и генеральный директор SE Labs.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert обеспечивает полную защиту всех рабочих станций и серверов в корпоративной сети компании, а также эффективно защищает их, автоматизируя рутинные EDR-задачи. Это позволяет аналитикам быстро выявлять, приоритизировать, исследовать и нейтрализовывать сложные угрозы и целевые кибератаки. Больше узнать о решении можно на сайте. Полные результаты теста Enterprise Advanced Security от SE Labs можно посмотреть по ссылке. Больше узнать о наградах, полученных решениями «Лаборатории Касперского», можно здесь.