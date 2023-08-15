Кибербезопасность в финансовых компаниях: делаем каждый доллар полезнее

Важность эффективной кибербезопасности для финансовых компаний несомненна, особенно с учетом растущей сложности киберугроз и необходимости сокращения бюджетов. Но как гарантировать, что каждый инвестированный доллар принесет максимальную пользу в обеспечении безопасности?

В новой статье о кибербезопасности мы рассмотрим Complete Security Control Validation Platform от Picus, инновационное решение, позволяющее банкам и другим финансовым организациям сократить количество человеко-дней, необходимых для решения задач и максимизировать ценность своих инвестиций в безопасность.

Почему тратить деньги нужно с умом?

Согласно отчету Boston Consulting Group, кибератака на финансовые учреждения в 300 раз вероятнее, чем на другие компании. Это означает, что безопасность должна быть на высоте, но как убедиться, что имеющиеся решения по безопасности действительно соответствуют стоимости, вложенной в них?

Complete Security Control Validation Platform позволяет проверить эффективность текущих решений по безопасности и определить области, где необходимо сосредоточиться в первую очередь. Это особенно важно в условиях ужесточающегося compliance и растущих киберугроз.

Необходимость продемонстрировать эффективность расходов на безопасность становится все более актуальной. Всего лишь четверть организаций способны количественно оценить эффективность своих расходов на кибербезопасность. Complete Security Control Validation Platform от Picus поможет решить эту проблему и максимизировать отдачу от каждого доллара, вложенного в безопасность.

Значимость правильных метрик в кибербезопасности

Максимальная отдача инвестиций возможна, прежде всего, при условии постоянной и информативной проверки своих контрольных механизмов. Но традиционные метрики не всегда соответствуют этому требованию, предоставляя неполную или даже обманчивую картину.

Некоторые из популярных метрик:

Количество предупреждений

Процент ложных срабатываний

Количество заблокированных угроз

Среднее время обнаружения (MTTD) угроз

Среднее время реагирования (MTTR) на угрозы

Самыми опасными являются угрозы, о которых специалисты не знают. И именно они не учитываются при подсчете общего количества предупреждений. Иными словами, вы видите, сколько известных угроз и сколько из них обнаружили системы безопасности, но не видите, сколько угроз было всего. То есть то, о чем вы не знаете, продолжает оставаться в тени.

Помимо этого, точно оценить безопасность мешает и целостность данных в сочетании с их объемами. В зависимости от масштабов организации, данных может быть крайне много, они могут находиться в разных местах и в постоянном движении, таким образом усложняя генерацию актуальных метрик.

Кроме того, мешает адекватной оценке и большое количество инструментов безопасности, часть из которых может не рассматриваться производителем как элемент экосистемы, а предназначены для того, чтобы существовать сами по себе. Оценить эффективность целостной системы точно может быть очень сложно в данных условиях.

Оптимизация безопасности и ее ключевые проблемы

Как видим, даже получение данных может быть сопряжено с немалым количеством трудностей. Но получить данные — это даже не половина дела, ведь все их нужно грамотно применить.

Для обеспечения эффективности средств безопасности, специалистам приходится принимать ряд мер, среди которых:

Предоставление правильных журналов системы безопасности и телеметрии;

Разработка правил обнаружения угроз для своевременного оповещения о злонамеренных действиях;

Тестирование этих правил и устранение неверных конфигураций;

Сопоставление угроз с фреймворками и базами компрометации, как MITRE ATT&CK.

Чтобы обеспечить максимально эффективную работу средств безопасности, нужен довольно большой штат специалистов, но даже финансовые компании, которые соответствуют этим требованиям, сталкиваются с трудностями в этом процессе.

Статистика показывает, что опытному инженеру нужно в среднем 7 часов, чтобы настроить лишь одно из десятков необходимых правил для SIEM-системы. В таком случае не удивительно, почему многим компаниям банально не хватает ресурсов для поддержки актуальности всех правил и настроек.

Как повысить рентабельность инвестиций при помощи Security Control Validation (SCV)

Security Control Validation (SCV) помогает организациям в финансовом секторе максимизировать доходность своих инвестиций в безопасность благодаря непрерывной проверке, измерении и оптимизации контрольных мероприятий 24/7.

Picus Complete Security Control Validation Platform симулирует тысячи настоящих киберугроз, включая те, с которыми сталкиваются компании, предоставляющие финансовые услуги. Так специалисты получают возможность правильно оценить возможности обнаружения и предотвращения атак.

Платформа предоставляет ценную информацию по смягчению последствий, а также сигнатуры и правила корреляции, таким образом помогая достичь беспрецедентной скорости и эффективности в обнаружении и устранении слабых мест в безопасности. Можно оценить как каждую отдельную технологию, так и всю систему в целом, определив общий уровень готовности организации к атакам.

Основные преимущества платформы Picus:

Количественная оценка производительности. Просматривайте метрики в реальном времени с целью отследить эффективность и пользу от улучшений.

Эффективная оптимизация наборов инструментов. Точно понимайте слабые места и устраняйте их быстро и качественно.

Сокращение времени окупаемости. Ускорьте настройку и тестирование систем чтобы быстрее получать пользу от решения.

Рационализация инвестиций. Обнаружьте неэффективные инструменты или системы, которые дублируют друг друга, и отключите их.

Автоматизация ручных задач. Сократите время, потраченное на рутину.

Сэкономьте 5000 человеко-дней в год

Picus Security определили, что опытный специалист по безопасности тратит в среднем два дня на исследование, анализ и принятие необходимых мер для устранения одной единственной угрозы. Если прибавить к этому тот факт, что в год появляется более 2500 новых угроз (согласно библиотеке угроз Picus), получается, что при помощи платформы Security Control Validation, организации могут сэкономить примерно 5000 рабочих человеко-дней в год, что равно 20 специалистам, работающим целый год с полной отдачей.

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