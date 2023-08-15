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15 августа, 2023
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Nar предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp

Nar

Nar предоставляет выгодные роуминговые пакеты для своих клиентов, которые проводят летние каникулы за границей, обеспечивая бесперебойную связь для абонентов в любом месте. Для того чтобы воспользоваться  одним из 4 роуминг пакетов, отвечающих различным потребностям по доступной цене, достаточно заказать пакет перед началом путешествия. Вы можете легко заказать нужный пакет роуминга для страны назначения в разделе «Услуги» > «Пакеты» > «Роуминг» приложения «Nar+».

Пакет «Roaming 9» от Nar предлагает абонентам 500 МБ интернета, пакет «Roaming 15» — 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет «Roaming 18» — 1 ГБ интернета, а пакет «Roaming 28» — 1 ГБ интернета и 100 минут голосовых звонков. Важно отметить, что в пакетах «Roaming 18» и «Roaming 28» использование сообщений в «WhatsApp» абсолютно бесплатно, то есть этот трафик не будет вычитаться с вашего интернет-пакета.

Проверка баланса внутри заказанного пакета также очень проста — достаточно набрать *777#20#YES. Срок действия пакетов «Roaming 9» и «Roaming 15» составляет 5 дней, а пакетов «Roaming 18» и «Roaming 28» — 15 дней. Полную информацию о роуминговых услугах можно найти на странице nar.az/abroad.

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