Nar предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp

Nar предоставляет выгодные роуминговые пакеты для своих клиентов, которые проводят летние каникулы за границей, обеспечивая бесперебойную связь для абонентов в любом месте. Для того чтобы воспользоваться одним из 4 роуминг пакетов, отвечающих различным потребностям по доступной цене, достаточно заказать пакет перед началом путешествия. Вы можете легко заказать нужный пакет роуминга для страны назначения в разделе «Услуги» > «Пакеты» > «Роуминг» приложения «Nar+».

Пакет «Roaming 9» от Nar предлагает абонентам 500 МБ интернета, пакет «Roaming 15» — 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет «Roaming 18» — 1 ГБ интернета, а пакет «Roaming 28» — 1 ГБ интернета и 100 минут голосовых звонков. Важно отметить, что в пакетах «Roaming 18» и «Roaming 28» использование сообщений в «WhatsApp» абсолютно бесплатно, то есть этот трафик не будет вычитаться с вашего интернет-пакета.