Представлены гарнитура Sony Pulse Elite и TWS-наушники Pulse Explore

Кроме устройства для стриминга PlayStation Portal, компания Sony сегодня представила новую гарнитуру Pulse Elite и компактные беспроводные наушники Pulse Explore.

Pulse Elite – это полноразмерная беспроводная гарнитура, обеспечивающая передачу звука без потерь. Наушники оснащены выдвижным микрофоном и системой шумоподавления с искусственным интеллектом, способной фильтровать фоновые звуки. В комплекте с гарнитурой идет специальная подставка, на которую можно вешать наушники для зарядки и хранения.

Цена составляет 149,99 долларов или 149,99 евро.

Pulse Explore — первые TWS-наушники игрового направления Sony. Они обеспечивают отличное звучание, оснащены двумя микрофонами и системой шумоподавления с искусственным интеллектом, а также воспроизводят звук без потерь. В комплекте с наушниками идет зарядный чехол.

Цена — 199,99 долларов или 219,99 евро.

В компании подчеркнули, что Pulse Elite и Pulse Explore станут первыми аудиоустройствами для PlayStation, в которых будут использоваться специально разработанные магнито-планарные драйверы, обеспечивающие качество звука «аудиофильского уровня». Дата выхода новых наушников пока не сообщается.

Кроме того, Sony представила беспроводную аудиотехнологию PlayStation Link, которая обеспечивает низкую задержку и звучание без потерь при подключении беспроводных наушников. Технология будет работать в Pulse Elite и Pulse Explore при соединении с устройством PlayStation Portal. За счет PlayStation Link наушники можно подключать сразу к двум устройствам, например, к PS5 и смартфону.

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