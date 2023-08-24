ASUS Zenbook S 13 OLED — красивый, и, возможно, слишком тонкий

Когда дело доходит до флагманских моделей ультрапортативных ноутбуков, каждый производитель стремится представить самое тонкое, самое легкое, самое мощное или самое автономное устройство. И модель ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 года не является исключением. Эта новинка получила потрясающе тонкий и легкий корпус (всего 1 см толщиной и весом в 1 кг), OLED-дисплей с узкими рамками и новый процессор Intel Core 13-го поколения серии U. Вам определенно найдется, за что полюбить этот ноутбук, который прекрасно справится с повседневной работой и развлечениями. И все это по конкурентоспособной цене.

Стильный дизайн и забота об экологии

На сегодняшний день ASUS Zenbook S 13 OLED считается самым тонким ультрапортативным ноутбуком с OLED-дисплеем на рынке. При весе всего 1 кг это также один из самых легких ультрапортативных ноутбуков, которые можно найти в розничной продаже. Внешний вид устройства также приятно отличается благодаря прохладному слою экологически чистого сплава, который в ASUS называют Plasma Ceramic Aluminum (инновационная алюмооксидная керамика). Именно он придает крышке модели ASUS Zenbook S 13 OLED, которая украшена стилизованным символом «A» и доступна в цвете Basalt Grey, гладкую матовую поверхность. Она устойчива к отпечаткам пальцев, загрязнению, истиранию и износу. И следует отметить, что на полках магазинов, полных голых металлических крышек со светящимися логотипами по центру, эта особенность является долгожданным изменением.

Тот, кто предпочитает более яркий корпус, может остановить свой выбор на модели, исполненной в цвете Ponder Blue с классической отделкой анодированным алюминием, который можно было увидеть на прошлых моделях ноутбуков ASUS. Кстати, материалы, из которых изготовлен ноутбук, не только экологичны и инновационны, но и прочны. Конструкция из алюминия и магниевого сплава выдержит любое небрежное отношение с ноутбуком, вплоть до того, даже если вы в порыве вдохновения забудетесь и ударите рукой по крышке ноутбука. Шарнир ASUS Zenbook S 13 OLED, который носит название ErgoLift, позволяет откидывать крышку ноутбука почти на 180 градусов. Как и в предыдущих моделях, шарнир также приподнимает заднюю часть ноутбука над поверхностью, улучшая вентиляцию. Кстати, кроме того, что при изготовлении самого ноутбука на энергоэффективном производстве используются переработанные материалы, устройство поставляется в экологичной упаковке. Забота об окружающей среде — главное правило ASUS, а ASUS Zenbook S 13 OLED можно по праву назвать самым экологичным ноутбуком из всех, что компания когда-либо производила!

Несмотря на то, что в устройстве используется ультрапортативная клавиатура, которая в результате имеет заметно неглубокий ход клавиш (всего 1,1 мм), она довольно удобна для набора текста. Клавиши с квадратной плиткой хорошо расположены, а подсветка обеспечивает достойную видимость при слабом освещении без большого рассеивания света вокруг клавиш. 6-дюймовый тачпад ErgoSense имеет глубину щелчка в 0,23 мм и, как отмечают в ASUS, в 1,44 раза больше, чем у предыдущей модели. Он приятен в использовании и прекрасно работает с жестами.

Функциональные возможности

Для такой тонкой машины выбор портов является белее чем оптимальным. Здесь есть полноразмерные порты HDMI и USB 3.2 Type-A (10 Гбит/с), а также два разъема Thunderbolt 4 и аудиоразъем 3,5 мм. Учитывая тот факт, что некоторые конкуренты в погоне за уменьшением толщины корпуса своих ноутбуков избавляются от привычных полноразмерных портов, выбирая USB Type-C, приятно видеть модель, в которой можно иметь возможность подключать периферийные устройства без использования дополнительных переходников и док-станций. Что касается беспроводной связи, то в ASUS Zenbook S 13 OLED используются новейшие стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, которые обеспечивают беспроблемное подключение к сетям и беспроводным периферийным устройствам.

На рынке доступны модели на базе энергоэффективных процессоров Intel Core i7-1355U и Intel Core i5-1335U с встроенной графикой Intel Iris Xe, оперативной памяти 8, 16 или 32 ГБ LPDDR5 (которую, к сожалению, нельзя нарастить или заменить, так как она распаяна на системной плате), а также скоростным SSD-накопителем PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb. Если рассматривать топовую конфигурацию, то здесь используется высокопроизводительный мобильный процессор Intel Core i7-1355U, предназначенный для тонких и легких ноутбуков. Этот процессор основан на архитектуре Raptor Lake-U и был выпущен в начале текущего года. Кроме высокой производительности, подходящей для быстрого запуска приложений и обработки данных, процессор поддерживает технологии GNA 3.0 и DL Boost, которые обеспечивают быстрое выполнение задач с использованием искусственного интеллекта. Данный процессор включает 2 производительных ядра и 8 эффективных ядер, а также способен обрабатывать одновременно до 12 потоков данных, что значительно увеличивает работу с многозадачностью и производительность ноутбука. По сравнению с предыдущей архитектурой, новый графический процессор Xe предлагает большую производительность и эффективность, способную решать более сложные задачи, такие как обработка графики, а более высокая частота графического ядра позволяет максимально использовать его потенциал и обеспечить плавную работу видео и современных игр на умеренных настройках графики. Также поддерживается технология Adaptive Sync, которая позволяет экрану ноутбука автоматически настраиваться на частоту кадров, генерируемых графическим процессором, для более плавного и безраздельного отображения контента.

А теперь о самом «вкусном»… В последние годы ASUS агрессивно перешла в своих моделях на OLED-экраны, что помогло линейке Zenbook выделиться еще больше. А начиная с 2023 года ASUS интегрирует в собственные ноутбуки технологию ASUS Lumina OLED — одну из самых совершенных технологий дисплеев на сегодняшний день. И в ASUS Zenbook S 13 OLED также используется 13,3” OLED-панель премиум-класса с тончайшими рамками NanoEdge, разрешением 2880х1800 пикселей, великолепной яркостью, яркими цветами и так всем полюбившимся соотношением сторон 16х10. Единственным «упущением» производителя является то, что это не сенсорная панель, хотя это не так востребовано среди ультрапортативных ноутбуков. Любители сенсорного ввода и дизайнеры, которые уже не представляют работу с ноутбуком без стилуса, могут обратить внимание на профессиональные модели в линейках ASUS Zenbook Duo или на ноутбуки-трансформеры ASUS Zenbook 14 Flip. Тем не менее, OLED-панель имеет реальные преимущества по сравнению с обычными IPS-матрицами, например, глубокий и чистый черный цвет. OLED-панель также поддерживает настоящий HDR. Попиксельная подсветка этой технологии лучше всего подходит для контроля контрастности, которая также поддерживает Dolby Vision. Подтвержденные Pantone цвета, сертификаты TUV Rheinland Low Blue light и SGS, а также яркость до 550 нит гарантируют, что дисплей ASUS Zenbook S 13 OLED будет особенно четким и ярким. А пара динамиков, сертифицированных Harman Kardon, со звуком Dolby Atmos дополнят ваше удовольствие от просмотра видеоконтента на таком экране. А добавив к этому веб-камеру ASUS AiSense с элементами искусственного интеллекта и систему интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с массивом микрофонов вы получите возможность осуществлять качественную видеосвязь в режиме удаленной работы.

Краткие характеристики:

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор Intel® Core™ i7-1355U (2P+8E)

Intel® Core™ i5-1335U (2P+8E) Графика Intel Iris Xe Дисплей 13,3” 16:10 OLED 2.8K WQXGA (2880×1800) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 89%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%

Шарнир ErgoLift с поворотом на 180 град Второй дисплей Без ScreenPad Оперативная память 8, 16 или 32 ГБ LPDDR5 на плате Накопитель SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0 G3 или G4 Performance SSD Разъемы 2 Thunderbolt 4 USB-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB-A 3.2

1 HDMI 2.1 TDMS

аудиоразъем 3,5-мм Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) 2×2 гигабитного класса, Bluetooth 5.2

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello Фирменное ПО

MyASUS

Pro Creator Hub Выбор цветового пространства дисплея

Диагностика системы

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,1 мм

Тачпад Другое Датчик яркости и цвета

Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon

Массив микрофонов Батарея и питание До 14 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-70% за 49 мин);

63 Втч, 4 ячейки; БП 65 Вт USB-C; Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В; поддержка Power Delivery Размеры и вес

Цвет 296х216х10,9 – 11,8 мм; 1,0 кг

Серый (Basalt grey), темно-синий (Ponder blue)

Вердикт

Все в этом сверхтонком ультрапортативном ноутбуке, начиная от безупречного OLED-дисплея до почти 14 часов автономной работы, впечатляет. И если вам нужно функциональное и компактное устройство, которое способно работать практически целые день и при этом выглядит фантастически, то ASUS Zenbook S 13 OLED — это ваш выбор! Конечно, вы можете найти еще больший функционал и еще более мощные характеристики в моделях, которые не только стоят дороже, но и заметно крупнее… Но вы ни в коем случае не почувствуете разочарования в этом ноутбуке, где, кроме всего прочего, воплощены принципы корпоративной философии ASUS, одним из которых является забота о нашей планете.