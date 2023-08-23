Sony представила PlayStation Portal — устройство для стриминга с PS5

Компания Sony сегодня представила специализированное устройство для стриминга — PlayStation Portal, ранее известное под кодовым названием Project Q. На первый взгляд может показаться, что это портативная консоль, но это дополнительный аксессуар к основной домашней приставке.

PlayStation Portal оснащено 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Hz. Оно позволяет удаленно подключаться к PS5 по Wi-Fi для запуска игр, установленных на консоли. Гаджет включает в себя все основные функции беспроводного контроллера DualSense, в том числе адаптивные триггеры и тактильную обратную связь. Имеется аудиоразъем 3,5 мм для наушников. Не поддерживаются игры виртуальной реальности, для которых требуется гарнитура PS VR2, а также облачные потоковые игры, транслируемые через PlayStation Plus Premium.

«PlayStation Portal — это идеальное устройство для геймеров, которым приходится делить телевизор в гостиной с другими людьми или им просто хочется играть в свои игры с PS5 в другой комнате», — заявили в Sony.

Цена PlayStation Portal составит 199,99 долларов или 219,99 евро. Устройство поступит в продажу в конце 2023 года.

После анонса некоторые зарубежные издания опубликовали первые превью устройства.

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