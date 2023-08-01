Представлены доступные смартфоны Realme 11 4G и 11 5G

Компания Realme в мае этого года представила серию смартфонов Realme 11. В линейку вошли три модели: базовая Realme 11 и две Pro-версии — Realme 11 Pro и 11 Pro+. Сегодня были представлены еще две модели данной серии — Realme 11 5G и Realme 11 4G.

Realme 11 5G получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость достигает 680 нит. Основой смартфона стал 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6100+ в связке с 8 Gb оперативной памяти (есть возможность расширения за счет виртуального хранилища) и 256 Gb постоянной памяти. Основная камера представлена 108 Мп датчиком (Samsung ISOCELL HM6, угол обзора 83,6 градуса) и 2 Мп сенсором глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Realme 11 4G оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Значение максимальной яркости составляет 1000 нит. Смартфон построен на базе 6-нм процессора MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (плюс 8 Gb виртуальной), емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Камеры такие же, как у модели Realme 11 5G, есть только одно различие – вместо 2 Мп сенсора глубины используется 2 Мп монохромный сенсор.

Питаются смартфоны от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC (только у модели 5G), GPS, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Габариты Realme 11 5G составляют 165,7 × 76,0 × 8,05 мм, вес – 190 гр, Realme 11 4G — 159,9 × 73,3 × 7,95 мм, вес равен 178 гр. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

Цена Realme 11 5G составляет $289, Realme 11 4G: 8/128 Gb — $312, 8/256 Gb — $337. В продаже новинки будут доступны в черном и золотом цветах корпуса 3 августа.

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