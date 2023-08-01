Безопасность и производительность сетей и приложений: как NETSCOUT помогает справиться со спектром IT-задач

Современные процессы в компаниях очень взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к контролю и управлению ими. Команды сетевых операций и безопасности часто работают отдельно, ведь преследуют разные цели. Сетевые команды сосредотачиваются на обеспечении бесперебойного доступа к информации и сервисам, тогда как специалисты по безопасности занимаются ограничением доступа к этим ресурсам. Поэтому приходится привлекать различные наборы инструментов, что впоследствии порождает уязвимости в сети, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Но даже в случае успешного выявления угрозы, отсутствие общения и сотрудничества между этими командами приводит к длительным периодам расследования и решения проблемы — от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев.

Чтобы избежать недоразумений, нужно ювелирно подбирать решения для двух направлений – Информационная безопасность и Управление производительностью сетей и приложений. Решения должны помогать, а не препятствовать друг другу. Поэтому следует присмотреться к комплексу решений от одного вендора. Он помогает экономить капитальные и операционные расходы, обеспечить полную видимость, создать единый источник истинных данных и ускорить реагирование на инциденты.

NETSCOUT – вендор, предлагающий комплекс решений по обеспечению защиты и высокой производительности приложений и сети.

О том, как NETSCOUT помогает одновременно ИТ-командам и командам информационной безопасности, рассказываем ниже.

Предотвращаем сетевые угрозы

В мировой кибербезопасности за сетевыми угрозами тянется длинный след. Стоит вспомнить хотя бы такие громкие атаки, как WannaCry, Mirai и NotPetya, а также менее масштабные свежие инциденты, такие как Raspberry Robin, ProxyNotShell, PACMAN и марафон взломов от Lapsus$.

Сетевые угрозы наносят немало вреда системам и часто используются для кражи конфиденциальных данных.

Для защиты можно воспользоваться NDR-системой, например Omnis Cyber Intelligence от NETSCOUT. Платформа помогает специалистам по безопасности легко выявить, проверять и исследовать угрозы, а также своевременно реагировать на них.

Omnis Cyber Intelligence – это своеобразная цифровая криминалистическая система, которая интегрируется с популярными платформами безопасности и управлением событиями (SIEM), способствует детальному анализу и уменьшению влияния киберугроз. Таким образом, решение обеспечивает полную видимость сети, контекстное расследование и выявление киберугроз с помощью специального анализа поведения, открытых источников данных и расширенной аналитики.

Блокируем DDoS-атаки

DDoS – одна из самых распространенных угроз, с которыми сегодня сталкиваются организации. Так, согласно данным DDoS Threat Intelligence Report от NETSCOUT, количество DDoS-атак выросло с сотен до тысяч с 2005 по 2013 год. На сегодняшний день наблюдается скачок на 807% — с ~325 000 в первом квартале 2013 года до ~2,9 миллиона в первом квартале 2022 года. К тому же злоумышленники становятся более искусными и используют более изощренные методы атаки.

За последние четыре года более 4 миллионов DDoS-атак длились дольше одного часа, а четверть из них — более 12 (!) часов, что подчеркивает важность адаптивных анти-DDoS-решений, которые могут одновременно справиться с кратковременными, долговременными и мультивекторными атаками.

Omnis Arbor Edge Defence (AED) – это анти-DDoS-решение №1 в мире: треть всего мирового трафика именно под его защитой. Уникальная позиция Omnis AED на границе сети, его механизм обработки пакетов без сохранения состояния и непрерывный поиск угроз на основе маркеров от NETSCOUT Omnis ATLAS Threat Intelligence Feed позволяют ему автоматически обнаруживать и останавливать как входящие угрозы, так и исходящие сообщения от внутренних скомпрометированных хостов. Именно поэтому решение действует как первая и последняя линия защиты одновременно со скоростью остановки атак до 40 Гбит/с.

Вебинар Практика защиты от DDoS-атак: узнайте о глобальных тенденциях DDoS-атак в 2022–2023 гг., влиянии геополитических событий на рост их количества, распространенные мифы о DDoS и многоуровневом гибридном подходе к построению защиты. Кроме этого, вы услышите реальный case study – историю медицинского учреждения, подвергшегося DDoS-атаке. Смотреть →

Повышаем производительность сети и приложений

Когда у компании большая и распределенная инфраструктура, очень трудно отследить все, что в ней происходит. Собственноручно проверить огромное количество программ и сервисов, чтобы убедиться, что все хорошо работает – задача, отнимающая невероятное количество времени. И вместе с тем, каждый сбой в работе несет в себе потенциальные финансовые и репутационные убытки.

Network Performance Monitoring (NPM) автоматизирует рутинные процессы и в режиме нон-стоп проверяет производительность сети.

Для эффективного мониторинга сети и приложений компания нуждается в таком решении, которое могло бы обеспечить видимость и анализ в любой инфраструктурной среде: центре обработки данных, частном и публичном облаке и т. д.

nGeniusONE от NETSCOUT – это решение для пассивного пакетного мониторинга работы сети и приложений. Оно получает все данные из сети и позволяет проверять работу приложений без установки агентов на сервер. Таким образом компании получают оценку ситуации в режиме реального времени, возможности анализа статистических данных, а также многоуровневого анализа для эффективного управления сервисами в распределенных ИТ-инфраструктурах.

nGeniusONE обеспечивает сквозную видимость критически важных систем: веб-приложений, голосовых и видеосвязей, баз данных, финансовых и других сервисов. Решение анализирует весь трафик в сети локально или в облаке.

nGeniusONE предоставляет ИТ-командам эффективный нисходящий подход к ситуационному анализу, выявлению проблем, поиску и устранению неисправностей в сервисах. За счет контекстуального анализа на нескольких уровнях nGeniusONE обеспечивает эффективную и информативную передачу задач реагирования на инциденты между разными ИТ-отделами. Это способствует совместной работе ИТ-команд, повышая способность быстро выявлять проблемы с качеством сервиса даже до того, как пользователь обратится к ИТ-поддержке.

Вебинар Как правильно измерять производительность ваших программ: узнайте, как управлять производительностью приложений/сервисов и сети в режиме реального времени благодаря пассивному пакетному мониторингу решения nGeniusOne. Смотреть →

Минимизируем отрицательный пользовательский опыт

Для здорового функционирования компании ИТ-команды должны обеспечить высококачественный бесшовный доступ ко всем важным приложениям. Чтобы сделать это на должном уровне, ИТ-командам следует посмотреть на исправность серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, интерфейса, VMware и инфраструктуры Wi-Fi глазами пользователей, чтобы выявить потенциальные неисправности и предотвратить их. Этот шаг поможет отследить качество соединения и удовлетворенность конечного пользователя.

nGeniusPULSE использует активные тесты для мониторинга доступности и производительности критически важных бизнес-приложений и сетей. Простыми словами, решение позволяет оперативно выявить потенциальные проблемы, которые могут повлиять на работу пользователя, особенно при работе за пределами офиса через Ethernet или Wi-Fi.

Благодаря синтетическим тестам через Wi-Fi и сравнению результатов с тестами, проведёнными через проводные подключения, это решение позволяет постоянно измерять производительность беспроводной сети. В результате компании могут улучшить пользовательский опыт, ведь они сразу видят, на каком сегменте сервис работает некорректно, есть плохое покрытие сети или помехи на отдельных каналах и т.д.

Выводы

Использовать комплекс решений от одного поставщика — как собирать пазл из одной коробки: все детали подходят по параметрам и вместе складываются в одну красивую картину. В нашем случае цельная картина обеспечивается благодаря многоцелевой видимости (visibility).

NETSCOUT строит видимость в реальном времени, используя для сбора данных собственные пакеты инструментов: TAPs, пакетные брокеры и т. д. Итак, ИТ-специалисты и специалисты по информационной безопасности получают прозрачные данные из единственного источника.

В результате вендор решает самые сложные проблемы с производительностью и обеспечивает безопасную и бесперебойную работу сети и приложений независимо от того, где находятся ИТ-инфраструктура и бизнес-приложения.

Узнайте больше о NETSCOUT у его официального дистрибьютора BAKOTECH: netscout.bakotech.com