Представлена серия смартфонов Realme 11

В Китае состоялась премьера серии смартфонов Realme 11. В линейку вошли три модели: базовая Realme 11 и две Pro-версии — Realme 11 Pro и 11 Pro+. Дизайн Pro-версий разрабатывал известный итальянский дизайнер Метью Менотто, который ранее работал на Gucci.

Realme 11 получил плоский 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления 90 Hz и частотой сенсорного слоя 180 Hz. Максимальная яркость достигает 1000 нит, заявлена возможность отображения 95% цветового пространства DCI-P3.

В основе модели лежит 7-нм процессор MediaTek Dimensity 6020. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 256 Gb. Предусмотрена поддержка карт microSD. Основная камера двойная: 64 Мп (OV64B40, 1/2», f/1.79, ЭФР 25 мм) и 2 Мп (портретный модуль, f/2.4). Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.05).

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и 3.5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Модуля NFC нет. На выбор предлагаются две расцветки: оранжевая с крышкой эко-кожи и черная с шлифованным пластиком. Габариты составляют 159,8 x 72,9 x 7,98/7,93 мм (кожа/пластик), вес — 183/182 гр (кожа/пластик).

Цены на Realme 11: 8/256 Gb — $230, 12/256 Gb — $259.

Realme 11 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном AMOLED (Tianma) с 10-битной матрицей, разрешением 2412 х 1080 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz (тач 360 Hz) и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Пиковая яркость составляет 800 нит (пик), DCI-P3 100%.

Смартфон построен на базе 6 нм процессора MediaTek Dimensity 7050. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят следующие датчики: 100 Мп (f/1.75, OIS) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45) расположена в отверстии по центру экрана.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В оснащение модели также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и линейный вибромотор. Модуля NFC нет.

Смартфон поступит на прилавки Китая 15 мая в бежевой и зеленой расцветках из эко-кожи, а также в черном пластике. Габариты — 161,7 x 73,9 x 8,8/8,2 мм (кожа/пластик), вес — 189/183 гр (кожа/пластик).

Цены на Realme 11 Pro: 8/256 Gb — $259, 12/256 Gb — $289, 12/512 Gb — $330.

Модель Realme 11 Pro+ внешне идентична обычной Pro-версии, кроме того, похожи они и технически. Экран и процессор у Pro+-версии те же, что и у обычной Pro-версии. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера представлена 200 Мп датчиком (Samsung S5HP3, 1/1.4″, f/1.69, OIS), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 гр, ЭФР 15,9 мм) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615, 1/2.80″, f/2.45) расположена в отверстии по центру экрана.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и линейный вибромотор. Смартфон предлагается в тех же расцветках корпуса, что и обычная Pro-версия. Габариты и вес те же. В продаже в Китае с 15 мая.

Цены на Realme 11 Pro+: 12/256 Gb — $300, 12/512 Gb — $345, 12 Gb/1 Tb — $400.

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