На индийском телевидении появились ИИ-ведущие

На индийском телевидении появились ведущие, сгенерированные искусственным интеллектом, читающие гороскопы, спортивные новости и прогнозы погоды. Появление ведущей Лизы в темно-бордовом сари, сгенерированной искусственным интеллектом на индийском телеканале Odisha TV, вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Кто-то в отзывах назвал ИИ-бот «новаторским», а кто — «роботизированным» и «безэмоциональным».

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Руководитель телеканала Джаги Мангат Панда назвал дебют первого ведущего новостей с искусственным интеллектом «важной вехой в телерадиовещании и цифровой журналистике». Панда пояснил, что цель появления на телеканале ведущей новостей с ИИ заключалась в том, чтобы использовать бот для выполнения рутинной работы и высвободить персонал для «более творческой работы, чтобы предоставлять более качественные новости».

Появление Лизы и других новостных ботов с искусственным интеллектом вызвали в Индии дебаты о будущем медиа в стране. Тенденция использования ИИ-ведущих новостей наблюдается и в других азиатских странах, от Китая до Юго-Восточной Азии, тем самым меняя облик новостного вещания. ИИ является мощным инструментом для охвата аудитории в Индии, где говорят на сотнях языков. Ранее базирующаяся в Дели India Today Group представила первую в стране ведущую новостей с ИИ Sana, которая помимо чтения новостей на английском языке, хинди и бангла, сообщала прогноз погоды и вместе с другими журналистами вела программы на 75 языках.

ИИ-ведущие используют алгоритмы машинного обучения для анализа данных по новостным статьям и видео. Как сообщает правительственный веб-сайт INDIAai, ИИ-ведущий собирает и классифицирует информацию, превращая ее в релевантные и полезные данные.

Руководители телеканалов утверждают, что ИИ-ведущие являются благом для отрасли, потому что они позволяют сократить расходы, предоставляют каналам новости на нескольких языках, распространенных в Индии, и обрабатывают огромные объемы данных с феноменальной скоростью. Также с ними не бывает проблем, которыми славятся известные своими капризами «звездные» ведущие. Однако критики выражают опасение, что внедрение технологии искусственного интеллекта может подорвать доверие к средствам массовой информации, так как ИИ-ботам не хватает навыков и опыта журналистов-людей. Кроме того, внедрение виртуальных ведущих новостей вызвало опасения по поводу сокращения рабочих мест, несмотря на заверения компаний, что роботы-ведущие никогда не заменят людей. Несмотря на споры, использование ИИ в работе редакций, похоже, будет только расти. Согласно опросу, опубликованному в мае Всемирной ассоциацией издателей новостей, 49% новостных служб по всему миру используют такие ИИ-инструменты, как ChatGPT.

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