OPPO Watch 4 Pro — smart-часы с eSIM, ЭКГ и автономностью до 14 дней

Помимо складного смартфона Find N3 Flip, компания OPPO представила флагманские smart-часы OPPO Watch 4 Pro. Новинка выполнена в прямоугольном корпусе, рамка часов изготовлена из нержавеющей стали, а тыльная крышка — из керамики.

OPPO Watch 4 Pro получил изогнутый 1,91-дюймовым AMOLED-экран (LTPO) с разрешением 496х378 пикселей (326 ppi) и поддержкой Always on Display. Яркость достигает 1000 нит. Внутри часов установлен 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (1,7 GHz, Adreno A702), отвечающий за ресурсоемкие задачи, и энергоэффективный Hengxuan 2700, призванный снять нагрузку с первого. Память –2 Gb оперативная и 32 Gb постоянная. Встроенный аккумулятор емкостью 570 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы в обычном режиме использования или до 5 дней под нагрузкой. По словам компании, 10 минут зарядки хватит на целый день.

Часы получили целый ряд датчиков, которые позволяют круглосуточно отслеживать сердечный ритм, уровень насыщения крови кислородом, уровень сахара в крови, качество сна, проводить ЭКГ и многое другое. Предусмотрено более 100 типов спортивных тренировок, а специальный режим «Класс» создан для учащихся и просто людей, которым нужно ни на что не отвлекаться. Неназванная ОС поддерживает более 85 приложений и настраиваемые циферблаты с 200 виджетами. Кроме того, часы могут выступать в качестве электронного ключа для автомобиля. Предусмотрена поддержка всех основных систем спутниковой навигации, eSIM и NFC. Часы можно использовать со смартфонами под управлением Android 8+ и iOS 13+.

В продаже появятся две версии OPPO Watch 4 Pro: в черном исполнении с силиконовым ремешком за $315 и в серебристом с кожаным за $343. Продажи начнутся 8 сентября.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az