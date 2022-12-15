OPPO Find N2 Flip – первый смартфон «раскладушка» компании

Кроме смартфона со складным дисплеем Find N2, компания OPPO представила свой первый складной смартфон Find N2 Flip, выполненный в форм-факторе раскладушки. Ожидается, что модель станет конкурентом Samsung Galaxy Z Flip и Moto Razr 2022.

OPPO Find N2 Flip получил основной гибкий 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2520 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1600 нит. Заявлено 97% охвата цветового пространства DCI-P3.

Смартфон выделяется на фоне ожидаемых конкурентов самым большим внешним 3,2-дюймовым дисплеем. Это OLED-панель с соотношением сторон 16:9, разрешением 720 × 382 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5. Экран можно использовать для селфи, он также позволяет просматривать уведомления, отображать погоду, QR-коды, отправлять быстрые ответы в мессенджерах и многое другое.

Аппарат построен на базе процессора MediaTek Dimensity 9000+. Объем ОЗУ (LPDDR5) составляет 8,12 или 16 Gb, ПЗУ (UFS 3.1) – 256 или 512 Gb. OPPO Find N2 Flip получил двойную основную камеру с датчиками на 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, EIS) и 8 Мп (широкоугольная, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 112 гр). Возможна запись видео 4К@30fps, 1080р@60 / 30fps, [email protected] / 30fps, сло-мо 1080р@240fps, [email protected] На внутреннем дисплее предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 Мп (IMX709, f/2,4). Для обработки изображений компания оснастила раскладушку фирменным процессором MariSilicon X.

Смартфон получил самый мощный аккумулятор среди всех доступных раскладушек. Его емкость составляет 4300 мАч, поддерживается 44-ваттная зарядка. По словам компании, 15 мин. хватит, чтобы зарядить смартфон до 34%, а на полную зарядку уйдет около часа. Для сравнения: емкость батареи Samsung Galaxy Z Flip4 — 3700 мАч, Moto Razr 2022 — 3500 мАч, и заряжаются они медленнее. В оснащение входят поддержка 4G, 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты: 166,2 х 75,2 х 7,45 мм (в открытом виде), 85,5 х 75,2 х 16,02 мм (в закрытом). Вес составляет 191 гр.

Цены на OPPO Find N2 Flip: 8/256 Gb — $860, 12/256 Gb — $917, 16/512 Gb — $1000. Смартфон будет предложен в черном, фиолетовом, а также в бежевом цвете корпуса с узором под мрамор. На китайские прилавки новинка поступит 30 декабря. Компания подтвердила, что глобальный запуск смартфона уже запланирован, но не назвала конкретной даты.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az