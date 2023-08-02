Представлен бюджетный смартфон Moto G14

Компания Motorola представила доступный смартфон Moto G14. Аппарат оборудован 6,5-дюймовый IPS-дисплеем разрешением FHD+ (2400 х 1080 пикселей) и кадровой частотой 60 Hz. Смартфон защищен стеклом Panda Glass — китайским аналогом Corning Gorilla Glass. В основе Moto G14 лежит 12-нм процессор Unisoc T616, 4 Gb оперативной памяти и накопитель на 128 Gb. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Смартфон оснащен основной камерой с датчиками на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (макро, f/2.4), а также фронтальной на 8 Мп (f/2.0). Обе камеры могут снимать видео с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера расположена в круглом отверстии по центру экрана вместо привычного для этого сегмента каплевидного выреза.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. По словам производителя, он обеспечивает до 94 часов прослушивания музыки и до 16 часов просмотра видео. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C 2.0, Dual SIM, FM radio, стереодинамики с Dolby Atmos, защита от пыли и влаги по стандарту IP52 и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Предустановлена ОС Android 13. Габариты составляют 161.5 x 73.8 x 8 мм, вес – 177 гр.

Moto G14 поступит в продажу 8 августа по цене $122.

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