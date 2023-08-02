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3 августа, 2023
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AMD опубликовала отчет за второй квартал 2023 финансового года

AMD

Компания AMD представила финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года. Выручка за отчетный период составила $5,36 млрд, что на 18% меньше, чем годом ранее. Меньше всего с точки зрения выручки пострадал не сегмент серверных решений, а игровое направление AMD – падение на 4%, до $1,6 млрд. Вероятно, в первую очередь это связано от активно растущих продаж PS5.

В отчете подчеркивается, что основными причинами снижения выручки объясняется влиянием низкого спроса на рынке ПК и сохранением увеличенных складских запасов готовой продукции. Чистая прибыль уменьшилась в 16 раз, до $27 млн. Компания получила операционный убыток в размере $20 млн. против прибыли в $526 млн. годом ранее. Второй квартал AMD завершила с запасом денежных средств и высоколиквидных активов на сумму $6,3 млрд, что на 6% больше итога предыдущего квартала.

В третьем квартале AMD рассчитывает увеличить выручку на 2,5% в годовом сравнении, ориентировочно от $5,4 до $6 млрд, операционные расходы на уровне $1,65 млрд. и прибыль на уровне 51%.

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