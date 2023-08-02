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3 августа, 2023
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В YouTube Shorts появились много новых функций, аналогичных TikTok

YouTube Shorts

Сервис коротких видеороликов YouTube Shorts получил новые функции, позаимствованные у TikTok. Это предварительный просмотр live-роликов в ленте пользователя, полноэкранные трансляции в вертикальной ориентации, параллельная запись и дополнительные инструменты для создания коротких видео из длинных.

Новый инструмент позволит быстро извлечь музыку и эффект из какого-либо ролика Shorts. Во время просмотра поверх видео пользователь увидит название песни и предложение попробовать эффект, примененный в ролике.

Функция под названием Collab, аналог TikTok Duet, будет включать в себя макеты для размещения нескольких роликов в разных частях экрана и позволит использовать обычные эффекты видео для нового скомпилированного ролика.

Все новые функции уже доступны в мобильном приложении YouTube Shorts.

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