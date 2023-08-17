Представлен 4К-телевизор Redmi TV A50 2024 за $184

Бренд Redmi представил еще одну модель линейки бюджетных телевизоров Smart TV A-серии 2024 года.

Redmi TV A50 2024 оборудован 50-дюймовой матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и тонкими металлическими рамками с трех сторон. Панель отображает 1,07 млрд. цветов. В основе телевизора лежит 4-ядерная платформа на базе Cortex-A35. Объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, вместимость накопителя – 8 Gb.

Есть поддержка адаптера Wi-Fi (2,4 GHz) и два стереодинамика на 10 Вт каждый с двухканальным усилителем басов. Телевизор работает под управлением операционной системы MIUI TV.

Цена Redmi TV A50 2024 в Китае составляет $184.

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