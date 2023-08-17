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17 августа, 2023
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Показатели чистой прибыли Lenovo Group составили 12,9 млрд. долларов

Lenovo

Lenovo Group объявила финансовые результаты за первый операционный квартал 2023-2024 финансового года (Q1FY22/24), согласно которым показатели чистой прибыли компании составили 12,9 млрд. долларов. Выручка без учета HKFRS (Hong Kong Financial Reporting Standards) составила 191 млн. долларов.

Выручка Lenovo от бизнеса, не связанного с ПК, достигла 41%. Это еще раз подтверждает эффективность выбранной стратегии интеллектуальной трансформации Lenovo, ориентированной на диверсификацию бизнеса.

Lenovo продолжает предпринимать активные действия для сохранения устойчивого баланса доходов и расходов, обеспечения стабильной прибыльности и возможности продолжать инвестировать в рост и трансформацию.  В среднесрочной перспективе компания намерена удвоить инвестиций в инновации и направить в течение следующих трех лет дополнительные 1 млрд. долларов для ускорения внедрения ИИ устройств, инфраструктуры и решений на предприятиях по всему миру.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию в прошлом квартале и неблагоприятные макроэкономические условия, Lenovo отмечает признаки стабилизации рынка, включая снижение цен на комплектующие, и считает, что рынок пользовательских устройств может восстановиться и возобновить рост во второй половине этого финансового года.

«В прошлом квартале наш аппаратный бизнес пытался адаптироваться к сложной макроэкономической ситуации. Однако, мы упорно следовали нашей стратегии. Наш сервисный бизнес добился значительного роста и стабильной прибыльности. Выручка от бизнеса, не связанного с ПК, увеличилась по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об эффективности выбранных нами диверсифицированных драйверов роста, и я сохраняю осторожный оптимизм в отношении восстановления темпов нашего бизнеса в течение следующих кварталов. Поскольку мы продолжаем развивать инновации и стремимся к интеллектуальной трансформации, я уверен, что в долгосрочной перспективе мы сможем обеспечить устойчивую прибыльность и рост» — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Дальнейшие инвестиции в ИИ в размере 1 млрд. долларов укрепляют лидерство

Добившись преимущества в вычислительной мощности на всех уровнях архитектуры «Клиент-Периферия-Облако-Сеть-Интеллектуальные технологии» Lenovo продолжает широкое внедрение ИИ. Прорыв в области больших языковых моделей и контента, создаваемого генеративным искусственным интеллектом, дал стимул развитию ИИ и расширению его применения и внедрения. В ближайшие три года компания Lenovo намерена инвестировать еще 1 млрд долл. США в развитие ИИ, который будет направлен на создание устройств и вычислительной инфраструктуры, оптимизированной под применение ИИ в различных отраслях.

Благодаря широкому портфелю ИИ-решений подразделение Infrastructure Solutions Group (ISG) заняло третье место в мире по аппаратной инфраструктуре ИИ. Подразделение также лидирует в разработке следующего поколения систем ИИ на базе NVIDIA. Сервер Lenovo ThinkSystem SR675 V3 вскоре будет включать в себя недавно анонсированные графические процессоры NVIDIA L40S, которые будут способствовать развитию решений на базе ИИ, таких как генеративные приложения, чат-боты, инструменты поиска и др. Lenovo ISG инвестирует $100 млн в дальнейшее развитие программы AI Innovators, в рамках которой за первый год работы было разработано и поставлено более 150 передовых ИИ-решений, более 70 ИИ-оптимизированных платформ и 45 ISV-партнеров.

Solutions and Services Group (SSG) широко использует ИИ в своем портфеле, включая интеллектуальные устройства для прогнозной аналитики, модели генеративного ИИ, встроенные в систему службы технической поддержки, и вертикальные ИИ-решения.

Бизнес-группа Intelligent Devices Group (IDG) внедряет искусственный интеллект во все аспекты жизненного цикла своих устройств — от изучения пользовательских сценариев и анализа продуктов до предварительного скрининга на наличие уязвимостей в коде еще до его производства; на этапе планирования комплектующих; для контроля качества и оптимизации процессов. Это позволит Lenovo в будущем занять ведущую позицию среди производителей ИИ-ПК, способных удовлетворять потребности новых рабочих нагрузок ИИ. Lenovo видит будущее ПК на стыке ИИ, клиентских, периферийных и облачных технологий, которые откроют новые возможности для создания расширенной функциональности, увеличения скорости работы всех систем компьютера, внедрения творческого подхода и обеспечения нового клиентского опыта.

Lenovo использует искусственный интеллект на производстве, в логистике, для обслуживания клиентов и в других направлениях бизнеса, для повышения эффективности, прогнозирования и принятия решений.

Solutions and Services Group (SSG): высокая маржинальность, устойчивый рост

В течение следующих трех лет цифровая и интеллектуальная трансформации продолжат стимулировать рост глобальных расходов на ИТ. В то же время, до 2026 года ожидается значительный рост общего спроса на вертикальные решения, включая «умные города», «умное производство», «умное образование» и «умный ритейл».

Показатели группы за первый квартал 23/24 финансового года:

  • SSG показало сильный рост и высокую прибыльность в виде оборота в размере 1,7 млрд долл. США (+18% по сравнению с предыдущим годом) и высокой маржинальности более 21%.
  • Бизнес, ориентированный на услуги, оставался основным источником прибыли, в то же время был достигнут значительный прогресс в расширении портфеля решений дистанционного управления, а также проектных услуг и сервисных предложений, которые вместе теперь составляют более половины дохода SSG (+ 4 пункта по сравнению с предыдущим годом).
  • SSG продолжает создавать крепкую базу для бизнеса в сфере решений для цифрового рабочего места.

SSG использует растущий интерес к aaS, цифровым рабочим местам, устойчивому развитию и гибридному облаку, масштабируя свои основные предложения и внедряя их для повышения производительности бизнеса своих клиентов.

Infrastructure Solutions Group (ISG): обеспечение роста в ключевых областях

Модернизация ИКТ инфраструктуры, обусловленная высоким спросом на ИИ-решения, продолжит ускоряться. Также ожидается рост востребованности сервисных предложений, оборудования для периферийный вычислений и корпоративного ПО.

Показатели группы за первый квартал 23/24 финансового года:

  • Выручка Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) 1,9 млрддолл. США — снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом из-за ослабления спроса на услуги облачных провайдеров, технологических ограничений современных GPU, влияющих на распространение ИИ-решений, и более медленного, чем ожидалось, перехода отрасли к платформам нового поколения.
  • Сегменты систем хранения, программного обеспечения, услуг и высокопроизводительных вычислений (HPC) показали значительный рост. При этом рост доли систем хранения данных Lenovo в годовом исчислении выражен трехзначными числами, что позволило компании занять 4-е место в мире среди крупнейших поставщиком СХД.
  • ISG продолжает выделяться в направлении исследований и внедрения искусственного интеллекта, демонстрируя трехзначный рост во второй половине 2022 года. Благодаря этому отраслевые рейтинги ставят компанию на третье место в мире по инфраструктуре для ИИ.

Lenovo продолжит инвестировать в разработку готовой к ИИ и оптимизированной для ИИ инфраструктуры, такой как AI Edge, AI Hybrid Cloud, а также серверов и хранилищ, поддерживающих рабочие нагрузки, ориентированные на ИИ. Компания нацелена на укрепление своего статуса как самого надежного партнера по инфраструктуре для цифровой и интеллектуальной трансформации.

Intelligent Devices Group (IDG): сохранение лидерства

В то время как рынок умных устройств находится под давлением, открываются новые возможности на рынках ИИ-девайсов и интеллектуальных пространств для совместной работы.

Показатели группы за первый квартал 23/24 финансового года:

  • Выручка подразделения снизилась и составила 10,3 млрд долл. США (-28% год к году). При этом, Lenovo сохранила свою лидирующую позицию на мировом рынке ПК (23,2%).
  • Бизнес смартфонов достиг 10-летнего рекорда по активациям абонентских устройств и укрепил свои позиции в премиальном и 5G сегменте с запуском нового семейства смартфонов Motorola razr.
  • Компания продемонстрировала большой потенциал роста в сегменте решений для умного дома.

Lenovo IDG продолжит расширять экосистему собственных интеллектуальных устройств, ПО и сервисов. Трехлетняя стратегия роста в сегменте смартфонов поможет достичь лидирующих позиций в Северной и Латинской Америке, а также будет способствовать укреплению позиций компании в EMEA.

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