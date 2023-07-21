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21 июля, 2023
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Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV A 2024 от $81

Redmi Smart TV A 2024

Бренд Redmi представил обновленную линейку бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A-серии 2024 года.  В модельный ряд вошли телевизоры Redmi Smart TV A32, A43 и A65 с соответствующими названиям диагоналями дисплеев. Цена составляет $81, $114 и $279 соответственно. Все три модели работают на базе четырехъядерного процессора с 8 Gb встроенной памяти и операционной системой MIUI TV.

Redmi Smart TV A32 получил матрицу разрешением 1366 х 768 пикселей и поддержкой отображения 16,7 млн. цветов. Экран с металлической рамкой занимает 97,3% от площади передней панели. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb. Есть поддержка Wi-Fi (2,4 GHz), два стереодинамика на 8 Вт, порт HDMI и два USB. Redmi Smart TV A43 получил экран разрешением 1920 х 1080 пикселей, двухдиапазонный Wi-Fi, S/PDIF и два HDMI. Redmi Smart TV A65 оборудован экраном разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей), 1,5 Gb ОЗУ, двухдиапазонным Wi-Fi и двумя динамиками по 10 Вт каждый.

Телевизоры Redmi Smart TV A 2024 уже поступили в продажу в Китае.

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