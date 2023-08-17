ИИ назвал 30 стартапов, которые станут компаниями-единорогами в IT-сфере

Компания TRAC разработала ИИ-модель под названием Moneyball for VC, которая может прогнозировать, какие стартапы вероятнее всего станут единорогами в IT-сфере, пишет Business Insider. Напомним, единорогами называют компании, чья рыночная стоимость составляет свыше $1 млрд. Термин применяется с начала 2010-х годов.

Список 30 стартапов, которые ИИ определил как будущих единорогов:

Albedo,

AssemblyAI,

Ashby,

Censys,

ChartHop,

CommandBar,

Courier,

Curebase,

DataGrail,

Doppler,

EigenLayer,

Facilio,

Forma,

Golden,

Harvey AI,

Hebbia,

Inscribe,

Kalshi,

Netomi,

Obie,

Playbook,

Rain,

Reggora,

Roboflow,

Superplastic,

Strangeworks,

WorkRamp,

Xata,

Zendar,

Zerion.

Вероятность стать единорогом у этих компаний составляет один к пяти. По мнению TRAC, ИИ-модель особенно хорошо справляется с устранением ложных срабатываний — инвестиций, которые не окупаются.

«Большинство стартапов на ранней стадии терпят крах в течение 18 месяцев после раунда привлечений инвестиций», — сказал сооснователь TRAC Джозеф Аарон.

Компания отмечает, что гораздо эффективнее сосредоточиться на том, какие стартапы вряд ли добьются успеха, чем определить победителей. «Наш искусственный интеллект исключает из рассмотрения около 99% всех компаний на ранних стадиях, потому что, по нашим данным, у этих компаний более высокая вероятность неудачи», — объяснил Аарон.

TRAC утверждает, что Moneyball for VC анализирует около 150 компаний ежегодно, но в 2023 году разработчик изучил в два раза меньше стартапов. Это связано с тем, что сделок стало меньше. По данным Crunchbase, в июле 2022 года резко сократилось количество единорогов. Ими стали 14 новых компаний с общей капитализацией $26 млрд. При этом в июне 2021 года «статус единорога» получили 32 компании с общей рыночной стоимостью $49 млрд.

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