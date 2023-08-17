ИИ назвал 30 стартапов, которые станут компаниями-единорогами в IT-сфере

Компания TRAC разработала ИИ-модель под названием Moneyball for VC, которая может прогнозировать, какие стартапы вероятнее всего станут единорогами в IT-сфере, пишет Business Insider. Напомним, единорогами называют компании, чья рыночная стоимость составляет свыше $1 млрд. Термин применяется с начала 2010-х годов.
Список 30 стартапов, которые ИИ определил как будущих единорогов:
- Albedo,
- AssemblyAI,
- Ashby,
- Censys,
- ChartHop,
- CommandBar,
- Courier,
- Curebase,
- DataGrail,
- Doppler,
- EigenLayer,
- Facilio,
- Forma,
- Golden,
- Harvey AI,
- Hebbia,
- Inscribe,
- Kalshi,
- Netomi,
- Obie,
- Playbook,
- Rain,
- Reggora,
- Roboflow,
- Superplastic,
- Strangeworks,
- WorkRamp,
- Xata,
- Zendar,
- Zerion.
Вероятность стать единорогом у этих компаний составляет один к пяти. По мнению TRAC, ИИ-модель особенно хорошо справляется с устранением ложных срабатываний — инвестиций, которые не окупаются.
«Большинство стартапов на ранней стадии терпят крах в течение 18 месяцев после раунда привлечений инвестиций», — сказал сооснователь TRAC Джозеф Аарон.
Компания отмечает, что гораздо эффективнее сосредоточиться на том, какие стартапы вряд ли добьются успеха, чем определить победителей. «Наш искусственный интеллект исключает из рассмотрения около 99% всех компаний на ранних стадиях, потому что, по нашим данным, у этих компаний более высокая вероятность неудачи», — объяснил Аарон.
TRAC утверждает, что Moneyball for VC анализирует около 150 компаний ежегодно, но в 2023 году разработчик изучил в два раза меньше стартапов. Это связано с тем, что сделок стало меньше. По данным Crunchbase, в июле 2022 года резко сократилось количество единорогов. Ими стали 14 новых компаний с общей капитализацией $26 млрд. При этом в июне 2021 года «статус единорога» получили 32 компании с общей рыночной стоимостью $49 млрд.
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