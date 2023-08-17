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17 августа, 2023
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ИИ назвал 30 стартапов, которые станут компаниями-единорогами в IT-сфере

ИИ

Компания TRAC разработала ИИ-модель под названием Moneyball for VC, которая может прогнозировать, какие стартапы вероятнее всего станут единорогами в IT-сфере, пишет Business Insider. Напомним, единорогами называют компании, чья рыночная стоимость составляет свыше $1 млрд. Термин применяется с начала 2010-х годов.

Список 30 стартапов, которые ИИ определил как будущих единорогов:

  • Albedo,
  • AssemblyAI,
  • Ashby,
  • Censys,
  • ChartHop,
  • CommandBar,
  • Courier,
  • Curebase,
  • DataGrail,
  • Doppler,
  • EigenLayer,
  • Facilio,
  • Forma,
  • Golden,
  • Harvey AI,
  • Hebbia,
  • Inscribe,
  • Kalshi,
  • Netomi,
  • Obie,
  • Playbook,
  • Rain,
  • Reggora,
  • Roboflow,
  • Superplastic,
  • Strangeworks,
  • WorkRamp,
  • Xata,
  • Zendar,
  • Zerion.

Вероятность стать единорогом у этих компаний составляет один к пяти. По мнению TRAC, ИИ-модель особенно хорошо справляется с устранением ложных срабатываний — инвестиций, которые не окупаются.

«Большинство стартапов на ранней стадии терпят крах в течение 18 месяцев после раунда привлечений инвестиций», — сказал сооснователь TRAC Джозеф Аарон.

Компания отмечает, что гораздо эффективнее сосредоточиться на том, какие стартапы вряд ли добьются успеха, чем определить победителей. «Наш искусственный интеллект исключает из рассмотрения около 99% всех компаний на ранних стадиях, потому что, по нашим данным, у этих компаний более высокая вероятность неудачи», — объяснил Аарон.

TRAC утверждает, что Moneyball for VC анализирует около 150 компаний ежегодно, но в 2023 году разработчик изучил в два раза меньше стартапов. Это связано с тем, что сделок стало меньше. По данным Crunchbase, в июле 2022 года резко сократилось количество единорогов. Ими стали 14 новых компаний с общей капитализацией $26 млрд. При этом в июне 2021 года «статус единорога» получили 32 компании с общей рыночной стоимостью $49 млрд.

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