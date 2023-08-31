Подробности о Super Mario Bros. Wonder и анонс консоли Mario Red Edition Switch OLED

Компания Nintendo на трансляции Nintendo Direct рассказала некоторые подробности о будущей игре Super Mario Bros. Wonder, первой двухмерной игре о Марио с 2012 года.

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Действие Super Mario Bros. Wonder будет происходить в новом Цветочном королевстве — его спокойствию вновь угрожает Боузер, захвативший принца. Игрокам предстоит побывать в различных мирах Цветочного королевства, включая Лепестковые острова, Сияющий водопад и другие. Главным новшеством станет Чудо-цветок, благодаря которому могут происходить неожиданные события.

В игре будет доступен локальный кооператив для четырех игроков. Играбельные персонажи для него, Марио, Луиджи, Пич, Дейзи, Йоши, Наббит и другие, не будут особенно отличаться: у Луиджи отберут высокий прыжок, а у Пич — способность плавать.

Премьера Super Mario Bros Wonder на Nintendo Switch состоится 20 октября 2023 года.

Кроме того, незадолго до релиза игры компания выпустит специальную версию консоли Mario Red Edition Switch OLED. Она выполнена в красном цвете, по начинке никаких отличий от других версий нет. Консоль поступит в продажу 6 октября по цене $350. Предварительные заказы уже открылись на сайте Nintendo.

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