Epic Games Store бесплатно отдает метроидванию Cave Story+

В Epic Games Store можно бесплатно забрать двухмерную метроидванию Cave Story+. Раздача продлится до 7 сентября в 19:00 по бакинскому времени.
В Cave Story+ игрокам предстоит исследовать загадочный плавучий остров, населенный расой кроликоподобных существ, чтобы спасти их от безумного ученого.
В Steam у Cave Story+ более 4200 отзывов, игру хвалит подавляющее большинство геймеров. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной ролевая тактика Spelldrifter.
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