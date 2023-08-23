Компания NVIDIA анонсировала Half-Life 2 RTX, обновленную версию культового шутера от Valve. Полное название улучшенной версии — Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project.
Проект представляет собой «наиболее всесторонний графический ремастер» Half-Life 2, создаваемый недавно образованным коллективом Orbifold Studios. В него входят четыре опытные команды моддеров, в том числе известных по Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.
Half-Life 2 RTX разрабатывают с использованием платформы для моддинга NVIDIA RTX Remix, позволяющая создавать ремастеры классических игр на DirectX 8 и 9. Моддеры полностью перерабатывают Half-Life 2: высокополигональные модели, физически корректный рендеринг (PBR), поддержка трассировки лучей, DLSS 3, Reflex и RTX IO.
Проект пока находится на ранней стадии разработки. Дата релиза Half-Life 2 RTX неизвестна.
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