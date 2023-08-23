Samsung выпустил эмулятор Galaxy Z Fold5 для iPhone

Компания Samsung обновила веб-приложение Try Galaxy. Ранее оно использовалось для демонстрации возможностей Android и фирменной оболочки OneUI владельцам iPhone. Теперь в приложении появилась эмуляция складного смартфона Galaxy Z Fold5. Для подключения понадобятся два iPhone, которые будут «изображать» два экрана складной модели.

Приложение можно установить через веб-сайт Try Galaxy, на котором есть QR-код. Его необходимо запустить на обоих iPhone. Новые функции доступны в режиме Fold Experience. Один iPhone генерирует код, а другой принимает его для активации синхронизации между двумя устройствами. После «один» экран делится между двумя iPhone, имитируя работу большого дисплея складного Galaxy Fold.

Пользователи смогут опробовать ограниченное количество возможностей и функций. Можно сыграть в аэрохоккей, пройти пошаговое руководство по многозадачности или просмотреть видео, разделенное на два экрана.

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