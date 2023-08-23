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23 августа, 2023
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Meta запустила веб-версию соцсети Threads

Threads

Компания Meta Platforms объявила о запуске полноценной веб-версии социальной сети Threads. По словам генерального директора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), нововведения будут развернуты в ближайшие несколько дней.

Через веб-версию приложения можно будет выкладывать посты, взаимодействовать с чужими публикациями и просматривать ленту. Ранее веб-версия Threads позволяла лишь просматривать записи пользователей и предлагала скачать мобильное приложение по QR-коду.

Интерфейс веб-версии платформы выглядит так же, как и в мобильном приложении, но с некоторыми отличиями. Например, элементы навигации располагаются в верхней части страницы, а переключение между рекомендациями и постами подписок осуществляется кнопкой в левом нижнем углу.

В веб-приложении пользователи не смогут редактировать свой профиль или отправлять личные сообщения в Instagram.

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