Apple отчиталась за второй квартал 2023 финансового года

Компания Apple опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года, который у нее завершился 1 июля.

Выручка компании снизилась с $82,96 до $81,80 млрд. (падение на 1,4%). Операционная прибыль практически не изменилась и составила $23 млрд. Чистая прибыль в годовом исчислении выросла на 2,3% — с $19,44 до $19,88 млрд.

Apple три квартала подряд фиксирует падение выручки. Это первый подобный случай с 2016 года. Компания связывает это в первую очередь снижением спроса на iPhone, Mac и iPad.

Продажи iPhone сократились на 2,4% в годовом сравнении с $ 40,67 до $39,7 млрд. Продажи Mac упали на 7,3% — с $7,38 до $6,84 млрд. Наиболее сильное падение коснулось iPad: сразу на 20% с $7,22 до $5,79 млрд.

Продажи аксессуаров, носимой и домашней электроники по итогам квартала выросли: с $8,1 до $8,28 млрд. Самую большую выручку показали сервисы: с $19,6 до $21,2 млрд. (рост на 8,2%). Фактически, компания сейчас получает четверть всей выручки от услуг.

Глава Apple Тим Кук рассказал, что пользователи оформили более 1 млрд. платных подписок на сервисы компании — Apple TV+, iCloud+ и Apple Music. За последний год количество подписчиков выросло на 150 млн.

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