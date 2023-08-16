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16 августа, 2023
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Монитор Dell 24 Touch USB-C получил сенсорный дисплей

Dell 24 Touch USB-C

Компания Dell выпустила новый монитор 24 Touch USB-C (модель P2424HT), который благодаря шарнирной подставке может трансформироваться в планшет с сенсорным экраном. Устройство ориентировано на домашнее и рабочее использование.

Dell 24 Touch USB-C

Dell 24 Touch USB-C оборудован 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Заявлены яркость 300 нит, контрастность 1000:1 и охват 99% цветового пространства sRGB. Комплектная подставка позволяет отрегулировать наклон, поворот и высоту дисплея (до 110 мм).

Монитор получил расширенный набор интерфейсов для удобства взаимодействия с периферийными устройствами: HDMI (HDCP 1.4), DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), USB-C 3.2 Gen 1 (мощность до 90 Вт), два USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (мощность до 15 Вт), USB 3.2 Gen 1 (мощность до 10 Вт), Ethernet и 3,5-мм аудиопорт. Есть динамик на 3 Вт. Отмечается, что корпус монитора изготовлен из переработанного пластика.

Цена Dell 24 Touch USB-C в США составляет $519,99.

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