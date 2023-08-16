Представлены бюджетные смартфоны Nokia G310 5G и C210

Компания HDM Global представила два новых бюджетных смартфона — Nokia G310 5G и C210 на базе операционной системы Android 13.

Nokia G310 5G выполнен в алюминиевом корпусе. Ключевая особенность гаджета — простота ремонта. Это третий смартфон Nokia, который выпущен в 2023 году в соответствии с конструкцией QuickFix, позволяющей легко выполнять самостоятельный ремонт в сотрудничестве с iFixit. Каждый элемент смонтирован так, чтобы его можно было легко заменить. По заявлению производителя, на замену АКБ уйдет не более пяти минут, дисплея — около 20 минут.

Смартфон получил 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1612×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz и яркостью в 560 нит. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3. В основе аппарата лежит процессор Qualcomm Snapdragon 480+, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 128 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD. В состав основной камеры входят 50 Мп датчик, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi, 3,5 аудиоразъем, боковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса по стандарту IP52.

Nokia C210 получил прочный металлический корпус. Аппарат оборудован 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1560×720 пикселей. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 3. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662, который работает в связке с 3 Gb ОЗУ и 32 Gb ПЗУ. Есть поддержка карт microSD.

В основную камеру входят датчики на 13 и 2 Мп, разрешение фронтальной составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч, функции быстрой зарядки не предусмотрено. Есть защита IP52 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Оба смартфона дебютируют на рынке США. Старт продаж Nokia G310 5G намечен на 24 августа по цене $186, Nokia — с 14 сентября по цене $109.

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