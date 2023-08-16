От действий мошенников пострадали более 100 тыс. хакеров

Компания Hudson Rock, занимающаяся кибербезопасностью и раскрытием киберпреступлений, опубликовала отчет об утечке личных данных. Более 100 тыс. хакеров пострадали от действий мошенников. Их логины, пароли от тематических форумов оказались в открытом доступе.

Эксперты проанализировали более сотни хакерских форумов, изучив различные базы данных и журналы вредоносных программ, опубликованных злоумышленниками. Оказалось, жертвами мошенников зачастую становятся не только рядовые пользователи, но и различные хакеры. Например, свыше 57 тыс. скомпрометированных аккаунтов принадлежали участникам форума Nulled, посвященного обсуждению методов взлома чужих компьютеров.

В открытом доступе оказались адреса электронной почты, имена пользователей и компьютеров, а также IP-адреса и номера телефонов. Эксперты отметили, что целом, пароли с таких форумов надежнее, чем среднестатистические комбинации, используемые на других веб-сайтах.

Специалисты связывают массовую утечку данных с низкой квалификацией хакеров и плохим знанием компьютерной безопасности.

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