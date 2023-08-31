JBL представил три новые модели беспроводных наушников

Компания JBL представила новые модели беспроводных наушников — LIVE 770NC, LIVE 670NC, а также TWS-гарнитуру открытого типа Soundgear Sense.

Модели JBL LIVE 770NC и LIVE 670NC различаются только конструкцией (полноразмерные и накладные). Обе гарнитуры оснащены 40-мм драйверами и поддерживают технологию адаптивного шумоподавления Smart Ambient. Технология Harman Personi-Fi 2.0 позволяет создавать персонализированные звуковые профили с учетом предпочтений пользователей.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 LE Audio и оснащены двумя микрофонами. Заявленная автономность при использовании ANC составляет до 50 ч, без — до 65 часов. 5 минут быстрой зарядки дает 4 часа прослушивания аудио.

Модель JBL Soundgear Sense получила поддержку технологии BL Open Sound с воздушной проводимостью, которая обеспечивает высокое качество звука, позволяя оставаться в курсе происходящего вокруг. Гарнитура оборудована 16,2-мм динамиками, работающие в связке с фирменным алгоритмом усиления низких частот. Есть четыре микрофона, а также защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Заявленное время автономной работы составляет до 24 часов с учетом зарядки от кейса и 4 часа воспроизведения после 15-минутной зарядки.

Цены JBL LIVE 770NC и LIVE 670NC — €179 евро и €129 евро соответственно. Наушники доступны в черном, белом, синем и бежевом цветах корпуса. JBL Soundgear Sense в черном и белом цветовом исполнении стоят €149. Все модели уже поступили в продажу на европейский рынок.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az