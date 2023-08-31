Smart-часы Garmin Venu 3 получили рекомендации для сна, автономность до 14 дней и другие функции

Компания Garmin представила smart-часы Garmin Venu 3. В устройстве многие новшества направлены на отслеживание и улучшение качества сна, а также повышения эффективности процесса восстановления после тренировок. Кроме того, часы получили большую продолжительность автономной работы по сравнению с предыдущей моделью.

В Venu 3 реализована новая функция Sleep Coach, которая автоматически регистрирует короткие периоды сна и учитывает их в отчете Body Battery (показателе уровня энергии) на основе таких факторов, как активность, стресс и сон. Часы получили некоторые функции, ранее доступных в спортивных часах Garmin более высокого класса. Сюда входит утренний отчет и такие показатели, как время восстановления, преимущества тренировки (как тренировка влияет на ваше тело) и воспринимаемая скорость нагрузки. Пользователи также смогут создавать интервальные тренировки прямо с запястья.

Заявленная продолжительность автономной работы Venu 3 составляет до 14 дней (5 дней при активации Always-on Display) против 11 дней у Venu 2. Срок службы батареи остался прежним — 10 дней (5 с AOD). По этому показателю часы значительно превосходит конкурентов Apple Watch Series 8 и Samsung Galaxy Watch 6.

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Venu 3 стали первыми часами Garmin, поддерживающими режим инвалидной коляски (wheelchair mode). В данном случае вместо подсчета шагов учитываются толчки, а напоминания о необходимости встать и размяться заменены напоминаниями о смещении веса. Компания сообщила, что также представит спортивные приложения и тренировки для пользователей в инвалидных колясках.

В числе других нововведений — увеличенный размер шрифта для людей со слабым зрением, а также сеансы медитации под аудиогид. Во время медитации пользователи смогут следовать голосовым подсказкам, устанавливать цели и слушать белый шум, похожий на звуки океана. Пользователи смогут выбрать один из предустановленных сеансов или настроить сеанс по своему усмотрению.

Smart-часы Venu 3 выполнены в 45-мм корпусе и оснащены 1,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 × 454 пикселей. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3. Вес устройства составляет 46 гр. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а также более 30 предустановленных спортивных приложений. С помощью Venu 3 можно также отслеживать частоту сердечных сокращений в течение дня, определять уровень насыщения крови кислородом, контролировать уровень стресса и женское здоровье. Благодаря микрофону и динамику можно отвечать на звонки, поступающие на подключенный смартфон. Заявлена водонепроницаемость 5ATM.

Garmin также представила модель Venu 3S, которая отличается от старшей более компактным корпусом диаметром 41 мм и весом, составляющим 40 гр. Продолжительность автономной работы — до 10 дней.

Цена Garmin Venu 3 и Venu 3S одинаковая — $449,99. Новинки уже поступили в продажу.

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