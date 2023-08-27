ИИ уже создал 15 млрд. изображений — столько фотографы сделали за 150 лет

Everypixel, сервис по подбору стоковых изображений для проекта на основе алгоритмов ИИ, решил подсчитать, сколько изображений было создано искусственным интеллектом с 2022 года. Проанализировав статистические данные и факты, эксперты сервиса установили, что за это время появились 15 млрд. таких изображений. Столько же снимков человек сделал с момента получения первой фотографии в 1826 году и до 1975 года, то есть примерно за 150 лет.

С момента запуска модели OpenAI DALL-E 2 в апреле 2022 года пользователи создают в среднем 34 млн. изображений ежедневно. Самым быстрорастущим генератором изображений является интегрированный в Photoshop инструмент Adobe Firefly. Всего за три месяца при его помощи был создан 1 млрд. изображений. Самой популярной централизованной платформой с общедоступной статистикой является Midjourney с 15 млн. пользователей. Больше всего изображений было создано при помощи моделей, сервисов, платформ и приложений на основе нейросети Stable Diffusion с открытым исходным кодом — 80% или 12,59 млрд. изображений.

Технологии ИИ интенсивно развиваются, ассортимент моделей и приложений быстро расширяется, что значительно усложняет сбор статистических данных, отмечают эксперты. Поэтому показатель в 15 млрд. изображений носит скорее оценочный характер.

Авторы проекта предложили сравнить это число с другими: библиотека фотобанка Shutterstock содержит 386 млн. изображений, на платформу Instagram загружено 50 млрд. снимков, поисковик Google проиндексировал 136 млрд. файлов картинок, на платформе Pinterest — до 240 млрд., а пользователи Facebook загрузили в соцсеть 1,5 трлн. изображений.

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